Eski Fenerbahçe Başkanı ve DEARSAN Tersanesi’nin sahibi Aziz Yıldırım, Türk savunma sanayiinin devlerinden ASELSAN ile büyük bir anlaşmaya imza attı. ASELSAN, DEARSAN, DESAN ve ÖZATA iş ortaklığıyla 210,1 milyon avroluk dev bir projeye adım attı. Bu iş birliği, deniz platformları için kapsamlı bir teknoloji transferini içeriyor ve Türk savunma sanayii açısından önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Dev proje: Elektronik harp ve savunma sistemleri

İmza atılan anlaşma kapsamında ASELSAN, DEARSAN Tersanesi tarafından üretilen savaş gemileri için elektronik harp, radar, haberleşme, seyir sistemleri, silah, elektro-optik ve sualtı sistemleri tedarik edecek. Bu sistemler, gemilerin savunma ve operasyonel kabiliyetlerini güçlendirecek. 2025 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilecek teslimatlar, Türkiye'nin savunma gücünü artırmayı hedefliyor.

Aziz Yıldırım’ın rolü ve etkisi

DEARSAN Tersanesi, Türk savunma sanayisinde önemli bir yerli gemi üreticisi olarak tanınıyor ve Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu şirketlerden biri. Yıldırım, spor dünyasında kazandığı başarıların yanı sıra sanayi ve savunma alanında da etkili bir figür olarak dikkat çekiyor. Yıldırım’ın bu projedeki rolü, iş dünyasında ne kadar güçlü bir etkiye sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk Savunma Sanayii için kritik bir adım

Anlaşmanın imzalanmasının ardından ASELSAN, yerli üretim gücünü artırmayı ve Türk savunma sanayii ile deniz platformlarının yeteneklerini yükseltmeyi hedefliyor. Bu projeyle birlikte, Türk savunma sanayinin kapasitesinin daha da güçlenmesi bekleniyor.