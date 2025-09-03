Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 21 Eylül’de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Yıldırım, yaptığı açıklamada, mevcut kongre sürecinin kulübün yararına değil, mevcut yönetimin arzusuna hizmet ettiğini belirterek, bu sürecin bir parçası olmayı reddettiğini ifade etti.

“Ben yokum”

Yıldırım, açıklamasında, yakın çevresi ve camiadan gelen adaylık telkinlerine rağmen, seçimlerin kulüp yararına uygun zamanda yapılmadığını vurguladı. “26 Temmuz 2025’te yapılan Yüksek Divan Kurulu’nda, Eylül ayında bir kongre yapılmasının kulübün yararına olmayacağını söylemiştim. Bugün yapılacak kongre, Fenerbahçe için değil, mevcut yönetim için yapılmış olacaktır” dedi.

Kulüp yönetimine eleştiriler

Eski başkan, Fenerbahçe ve Türk spor kulüplerinin esas probleminin yöneticilerin becerisi olmadığını, yönetim kültürü ve etik anlayışının asıl mesele olduğunu belirtti. Yıldırım, mali tabloların manipüle edilmesi, borçlanma ve kulüp varlıklarının satışı gibi uygulamaların camiaya zarar verdiğini ifade etti.

Başkanlık bir kariyer basamağı değil

Yıldırım, kulüp başkanlığının kariyer basamağı olmadığını vurguladı: “Kulüpler, başkanların ‘başarılı adam’ olma arzularının nesnesi olamaz. Milyonluk camiaların geleceğiyle oyun oynanamaz. Bu kongre, mevcut yönetimin arzusu adına yapılmaktadır. Ben bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorum. Bir kongre yapılacaksa haziran ayında yapılmalıydı.”

Fenerbahçe camiasına mesaj

Yıldırım, camiaya seslenerek, sezon boyunca takıma destek olunmasını ve hesapların sezon sonunda görülmesini tavsiye etti. “Ben Fenerbahçe başkanı olmaktan çok Fenerbahçeliyim. Yeni sezonda tüm branşlardaki takımlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım’ın açıklaması, kulüp içi spekülasyonların önüne geçme ve camiayı sezon boyunca birlik içinde olma çağrısı niteliğinde değerlendirildi.