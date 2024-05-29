Fenerbahçe'de 2023-2024 sezonunu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan takımın gözü, 8-9 Haziran'da gerçekleşecek genel kurula çevrildi. Mevcut Başkan Ali Koç ve başkan adayı Aziz Yıldırım’ın yarışacağı bu önemli kongre öncesinde Aziz Yıldırım, İzmir’de kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Yıldırım, kulübün mevcut durumunu ve geleceğe yönelik projelerini açıkladı.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin devralındığı günden bu yana beklenen ilerlemeyi kaydedemediğini belirtti. Yıldırım, “Başarılı olurlarsa Ali Koç ve yönetimine her zaman destek oluruz. Ancak şu an kulübün durumu bıraktığımızdan daha iyi değil” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne olan ilgisizliklerinin mahkeme sürecinden kaynaklandığını vurgulayarak, “Mahkeme sürecindeki belirsizlikler nedeniyle kulüple ilgilenemedik ve bu da başarısızlıkla sonuçlandı. Ali Şen döneminde 28 milyon Euro borç varken, şu an kulübün 16-18 milyar TL borcu var ve 190 milyon Euro futbolcu ödemesi mevcut” dedi.

"Önceliğimiz Fenerbahçe"

Seçimlerin kendisine zarar verdiğini fakat Fenerbahçe’ye olan sevgisinin her şeyin önünde olduğunu belirten Yıldırım, “Eğer kazanırsak bu son yönetimim olacak. Bu kulüp sadece Aziz Yıldırım ve Ali Koç’a kalmamalı. Para çözülür, önemli olan güçlü olmak” diye konuştu.

Yeni stat projesi

Aziz Yıldırım, stadyumun büyütülmesi ve etrafının kapatılması projelerinden bahsederek, “Kale arkalarını 10 bin kişi artırarak stadı 60 bin kişilik yapacağız. Ayrıca Gebze’de 10 tane çim saha projemiz var” dedi.

Mourinho ile görüşme

Yıldırım, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile İngiltere’de görüşeceğini belirtti. “99 puan topladık ama şampiyon olamadık. Bu durum bizi daha da motive ediyor. Cumartesi günü Mourinho ile görüşeceğiz ve kadro planlamasını yapacağız. Mourinho’nun dediklerine göre hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgili bir soruya Aziz Yıldırım, “Gidiyorlar, rahat olun” şeklinde cevap verdi.

Kritik kongre öncesi Yıldırım’dan çarpıcı açıklamalar

Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecek kongrede, Aziz Yıldırım’ın İzmir’de yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı. Kongre süreci ve sonrası Fenerbahçe camiası için oldukça heyecanlı geçecek gibi görünüyor.