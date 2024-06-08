Kongre üyeleri, Genel Kurul Kongre Başkanlığı’nı yapmak üzere Vefa Küçük’ü seçti, Aziz Yıldırım ve destekçileri tepki gösterdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Olağan Seçimli Genel Kurulu, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda bugün başladı. Kongrenin ilk gününde kulüp yöneticileri ve kongre üyeleri konuşmalarını gerçekleştirecek. Başkan adaylarının da bugün konuşma yapması bekleniyordu; ancak Aziz Yıldırım’ın Genel Kurul’u terk etmesinin ardından sadece mevcut başkan Ali Koç kürsüye çıkacak.

"Sen seçilmeden oraya oturdun"

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ilk gününde gergin anlar yaşandı. Kulübün başkan vekili Erol Bilecik'in konuşması esnasında kürsüye gelen başkan adayı Aziz Yıldırım, divan başkanı Vefa Küçük tarafından uyarıldı. Küçük, "Sayın Aziz Yıldırım, benden söz almadan konuşamazsınız" dedi. Yıldırım ise "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun." yanıtını verdi.

Bu diyalog sonrasında, Ali Koç ve Aziz Yıldırım kürsü önünde bir süre konuştular. Vefa Küçük, Yıldırım’a 30 saniye söz hakkı tanıdı. Yıldırım kürsüye çıkarak kongre divan başkanlığı seçiminin demokratik olmadığını ve bu sebeple genel kuruldan ayrılacağını belirtti. Yıldırım, "Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Şimdi buradan gidiyorum. Yarın oy kullanmaya geleceğim. Bizim arkadaşlardan kalmak isteyen olursa kalabilir." diyerek stadyumu terk etti.

Alınan bilgiye göre Yıldırım'ın ekibi kongreyi takip etmeye devam edecek. Konuşma hakkından feragat eden Yıldırım'ın ekibinden bir isim konuşma yapacak.

Basın açıklaması kararı

Öte yandan Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, saat 13:30'da Altunizade'deki ofisinde bir basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Bu olay, kongrede tansiyonu yükseltti ve dikkatlerin Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki rekabete odaklanmasına neden oldu. Yıldırım'ın bu sert çıkışı, kongrenin geri kalanının nasıl geçeceği konusunda belirsizlik yarattı.

Aziz Yıldırım’ın Genel Kurul’dan ayrılması, kongre sürecine olan ilgiyi ve tartışmaları artırdı. Bu durum, kongrenin geri kalanının nasıl ilerleyeceği ve Ali Koç'un yapacağı konuşmanın içeriği konusunda merak uyandırdı. Kongre, kulübün geleceği açısından önemli kararların alınacağı bir platform olarak görülüyor.