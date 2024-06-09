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Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu’nda yapılıyor. Kongre üyeleri, belirtilen sandıkta oylarını kullanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde stada gelen başkan adayı Aziz Yıldırım , yoğun ilgiyle karşılanırken, daha sonra kongre üyeleriyle sohbet etti. Yıldırım, saat 16.15 sıralarında 45 No’lu sandıkta oyunu kullandı.

Ampute Milli Futbol Takımımız üçüncü kez Avrupa Şampiyonu!

Ampute Milli Futbol Takımımız üçüncü kez Avrupa Şampiyonu!

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