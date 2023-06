Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamalara cevap vermek ve gündemdeki konularla ilgili konuşmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.



Tahta başına geçerek kendi dönemindeki mali tabloyu rakamlarıyla birlikte aktaran Aziz Yıldırım, şu anki yönetimin ifade ettiği gibi 612 milyon dolar borç bırakmadığını söyledi. Kendi dönemindeki borçlanmayla Fenerbahçe Kulübü'ne birçok şey kazandırdığını aktaran Aziz Yıldırım, "Bu borcu yaparken biz bu paraları nereye harcadık. Alıp evimize götürmedik değil mi? Önce harcamaları söylüyorum. Ülker Stadyumu'nu yaparken 80 milyon Dolar bankalardan para aldık ve harcadık. Sonra Samandıra Tesisleri'ni yaptık. 10 milyon Dolar para harcadık. Dereağzı'nın havuzlarını, binalarını her şeyini yaptık. 15 milyon Dolar. Bunların hepsi defterlerde var. Faruk Ilgaz Tesisleri'ni yaptık. 10 milyon da oraya harcadık. FB TV'yi kurduk. Radyosu, oyu, buyu derken 7 milyon Dolar da oraya harcadık. Kenan Evren Lisesi'ne 15 milyon Euro para harcadık. Okul yaptım, 3 tane salon yaptım, orada duruyor. En son Sayın Binali Yıldırım başbakanken onunla Başbakanlık Ofisi'nde konuştuğumda parayı bize ödeyin, biz bu işten vazgeçelim dedim. O da devlet parayı aldı mı ödemez, bu protokolü yerine getireceğiz dedi. O şekilde anlaşma yaptık. Önder Fırat da şahidimdir. Toplam 135 milyon Dolar harcadığım paranın içinde bunlar var" diye konuştu.



"BEN FENERBAHÇE'DEN BİR ŞEY İSTEMİYORUM, HERKES BENİ RAHAT BIRAKSIN"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sürekli borçlardan bahsettiğini ancak kendi döneminde yaptığı gelirlere değinmediğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Geldiğim zaman 11 milyon Dolar, yayın haklarıyla ilgili kavgalar vardı. ATV'den yıllık 11 milyon Dolar çek aldım. Bunun yanında stat geliri, forma geliri toplamda 14 milyon Dolar'dı. Fenerbahçe'nin bütçesiydi. Şimdi stattan 40 milyon Dolar gelir sağlıyorlar, ödesenize diğer tarafı. Neden ödemiyorsunuz. Ben bu stadı yapmasaydım bu gelir olacak mıydı? Borç diyorsun, beni gösteriyorsun ama gelir var orada biz yokuz. O zaman buradan öde. Diğerlerinin hepsi Fenerbahçe'nin kongre üyelerine yapılmış hizmetlerdir. Samandıra'yı yapmışım, takım orada çalışıyor. Ben yapmasaydım, harcamasaydım bu parayı nereye gidecekti bu takım? Gökten düştünüz, oturdunuz. Hiçbir masraf yok. Masraf yapacağınız kalemler gelir ama siz onları görmüyorsunuz. Ben 1.5-2 milyara yakın bütçe yaptım. Fenerbahçe tarihinde 250 milyon Dolar bütçe yaptım. Bir daha kimse yapamaz. 3 sene arka arkaya yaptım. 2008 yılında Aziz'in mucizesi diye yazdılar. Herkes her şeyi unuttu. Ben Fenerbahçe'den bir şey istemiyorum, herkes beni rahat bıraksın. Ben ailemle, işimle uğraşayım. Beni zora çekmeyin. Ben kaçmam, para harcamak falan benim için çocuk oyuncağı. Adam zengindir, para harcayamaz. Adamın az parası vardır, çok para harcar."



"BU MAL VARLIKLARINI, BU DEĞERLER ÜSTÜNDEN SATIŞA ÇIKARTSINLAR, BEN HEPSİNİ ALACAĞIM"

Fenerbahçe Koleji'nin kapatıldığını ifade eden Aziz Yıldırım, Ali Koç ve yönetimini birlik içerisinde adımlar atmaya davet ederek, "612 milyon dolar diyor ya biz de ne diyoruz 420 milyon. 100'ü düşüyoruz, 320 milyon. Aldığımız borcu kabul edelim, iddia ediyorum ve söylüyorum. Mal varlıklarını benim söylediğim rakamlar üzerinden kongreyi toplasınlar, bu mal varlıklarını, bu değerler üstünden satışa çıkartsınlar. Ben hepsini alacağım. Arkadaşlarımı toplayacağım, devlete gideceğim bunları alacağım ve Fenerbahçe'nin borcu sıfırlanacak. Ülker Arena'nın değeri bugün 150 milyon Dolar. Her şeyiyle birlikte alıcısı var. Fenerbahçe Koleji ve arsası bugün değeri 50 milyon Dolar. Zaten koleji kapatmışlar. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, bu çocukları dışarı atamayız. Ailelerden önce çocukları düşünmemiz lazım. Acilen aile birliği Sayın Ali Koç ile gidip konuşsun, bir yer bulsunlar. Ben oranın kirasını, her şeyini ödemeye hazırım arkadaşlarımla beraber. Bina yıkılacaksa hemen yıkalım, orada yapılacak koleji de ben kendim yapacağım. İsteyen varsa katılsın. Çocuklar 1 yıl sonra oraya gelip, okumaya devam edecekler. Biz koleji, üniversiteyi para kazanma düşüncesiyle yapmadık. Fenerbahçeliliğin ruhunu geliştirmek için yaptık. Dereağzı'nda spor okulları var. Aileler gelip, içeri giremiyor. Çocuklar orada antrenman yapıyor, seyredemiyor. Eski üyeler Dereağzı'na giremiyorlar. Bu kulüp taraftarın, kongre üyelerinin, Fenerbahçe'nin, şahısların değildir. Birlik ve beraberlik istiyorsanız bunları ortadan kaldıracaksınız. Geçen sene Ozan Balaban, 12 yaşında çocuğuyla bilet almış basket maçına gidiyor iptal ediyorsunuz, olmaz. Bu sene Selim Kosif, yanlış yapıyorsunuz diye tweet atmış. Söyleyebilir, ne olacak. İptal ettiler. Birlik, beraberlik istiyorsan bunları kaldır. Bir taraftan bize yardım edin diyeceksin, öbür taraftan bize söveceksin, olmaz. Buna müsaade etmeyiz" şeklinde konuştu.



"EĞER BORÇ FAZLAYSA NAMUS VE ŞEREF SÖZÜ VERİYORUM, ÖDEYECEĞİM"

Fenerbahçe'nin elinde olan mülklerin değerini açıklayan Aziz Yıldırım, bazı villaların satıldığını ifade ederek, "Fenerium 50 milyon Dolar, Topuk Yaylası 50 milyon Dolar. Ankara 30 milyon Dolar, Gebze arsaları 40 milyon Dolar'ın üstüne çıkmış. Dün sordurdum, hiçbir şey yapmıyorlar. Diğer arsalar, 550 bin dönümden fazla arsa var. Bunların değeri 30 milyon. Villaların değeri 8 milyon Dolar'dı satmışlar. 4, 5'e satmışlar. Evler vardı satmışlar, yemişler. Fenerbahçe Üniversitesi, bugün 50 milyon Dolar'a kuramazsınız. Bunların toplam değeri 458 milyon Dolar'dır. Bu rakamlarla genel kuruldan onay alsınlar ama benim yetkim var diye çıkmasın. Genel kuruldan onay alsın, ben hepsinin operasyonunu yapacağım. 458 milyon Dolar, yüzde 10 kur farkı var desek 350'ye düştü diyelim. Demek ki mal varlığı daha fazla. Hep şunu söyledim, eğer bir mal varlığınız varsa, borcunuzun karşılığında bir değer varsa borcunuz rahatsız etmez. Ama basına düşen de şu. 612'nin içeriği nedir. İçini bir açsınlar bize. Yine söylüyorum 3 tane arkadaşımı tayin edeceğim. Görevlendireceğiz, onlar kulübe gitsinler. Onlar da kimi istiyorlarsa koysunlar. Bizim bu yaptığımız tarihteki borç miktarını ve mal varlığını tespit etsinler. Eğer borç fazlaysa namus ve şeref sözü ödeyeceğim. Ama değilse de namuslu, şerefli adamlarsa kamuoyuna desinler ki durum budur, herkesin bilgisine. Bunu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Bir daha 612 milyon Dolar lafını kim ağzına alırsa, onu mahkemeye vereceğim. Açsınlar, içini görelim neymiş bu, yalan. Bunların hepsi hikaye" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE, BORÇ BATAĞINDADIR, BU BORCU DA ONLAR YAPTI"

Kongre üyelerinin mevcut yönetime hesap sorması gerektiğini aktaran Aziz Yıldırım, kulübün borcunun önümüzdeki yıl 12 milyar TL'yi bulacağını belirterek, "Ben 3 milyar borç bıraktım diyorum. Şimdi borç 7 milyar 600 milyon. Burada kongre üyelerine, onu seçenlere söylüyorum. Fenerbahçe tarihinde geçen sene yüzde 25, bu sene yüzde 30 harcamayı fazla yapacağız diye yetki istediler ve aldılar. Bizim tüzük yüzde 10'dan fazlaya müsaade etmez. Ancak genel kurul yetkisi alırsan olur. Yüzde 30 fazla harcayacağım diye yetki aldı. Ne kadar, 2 milyar 300 milyon. Bunları topla seneye oğlumuz oldu 9 milyar 900 milyon. Buna artı olarak yüzde 11, 12 faiz var. Bu sene başından 320, 330 faiz ödemişler. 750 milyar faizle gelmiş ana parayla beraber onu ödemiyorlar. Onu ödememişler. Burası seneye, seçimden sonra falan 12 milyarı bulur borç. E biz borcu nerede bıraktık. Hep 612 milyon Dolar'ı anlatıyor, herkes de yiyor. Ayıp. Fenerbahçe kongre üyelerine ayıp, hesap sorsunlar. Kimse bir şey sormuyor. Aziz Yıldırım çıksın konuşsun, söylesin. Banane ya, ben 20 yıl başkanlık yaptım, bıraktım. Hesabı kitabı da verdim. Satın malları ödeyin borçları. Satamıyorsanız ben alacağım diyorum, daha ne diyeyim. Arkadaşlar Fenerbahçe borç batağındadır. Bu borçlandırmayı da onlar yaptılar, söylemiyorlar. İstediğini aldın da bu parayı ne yapacaksın. Ben biliyorum ne yapacaklarını. İşte o sol beki aldılar. Samet'i aldılar. Onun dışında oyuncu transferi yaptılarsa, onların ödemesi var 300 milyon TL. Gerisi ne olacak" açıklamasında bulundu.



“KENDİSİ KULÜBE NE KADAR PARA VERDİ?”

Ali Koç’un kulübe ne kadar para verdiğini açıklaması gerektiğini belirten Yıldırım, “İlk geldiğinde Yapı Kredi'den 50 milyon Dolar para almıştı. Bu para nerede, hesaplarda nerede gözüküyor. Kendisi kulübe ne kadar para verdi, açıklasın ya. Çok verdiyse hepimiz teşekkür edelim. Bunda çekinecek bir şey yok ki. Tam tersi motive olur. 100 milyon Dolar sponsorluk vermişler. Bak sponsorluk Aziz Yıldırım döneminde 20 senede 1.5, 2 milyar para girdi, harcadık, yedik, tamam mı ? Bunun en az 750 milyonu sponsor geliridir. Ülker Grubu, salonuyla beraber 300 milyon Dolar sponsorluk yapmıştır. Hem Murat Ülker'e hem de ailesine teşekkür ediyorum” dedi.



“ŞİMDİ FENERBAHÇE'YE BAKIYORSUNUZ KOÇSPOR. BÖYLE SAÇMA BİR ŞEY OLABİLİR Mİ”

Fenerbahçe’nin şu anda sponsorlardan ne kadar gelir elde ettiğini bilmediğini vurgulayan Yıldırım, “Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz Koçspor. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya. Yarın bir başkası başkan oldu. Bu sponsorluklar devam edecek mi? Devamlılığı var mı, yok mu? Yoksa gelen arkadaş 1 sene sponsor bulmak için mi uğraşacak? Fenerbahçe'ye verilen en büyük zarar budur. Diğerleri telafi edilir ama siz geleceğini kararttınız. Biz Adidas'tan yılda 6 milyon Dolar para alıyorduk. Ayrıca 100 bin forma alıyorduk, satıp parası kulübe kalıyordu. Şimdi ne alıyoruz, sponsorların bedeli nedir, ne değildir. Herkes açık olarak biliyor mu? Ben bilmiyorum, açıklasalar mutlu olacağız. O zaman tenkit de etmeyiz. Deriz ki şu kadar yollamış helal olsun. Sponsorlar verdikleri bedelleri, vergiden düşerler. Kendi ceplerinden vermezler. Ben de aynı şekilde söylüyorum okul yapayım, edeyim cebimden vereceğim veya sponsorluk yapacağım. Öyle olduğu zaman başka türlü şartları zorlamış olacağız. Konuları ayıralım, birbirine karıştırmayalım. Karıştırırsak o zaman sıkıntı yaşarız. Allah razı olsun, Koç Grubu'na yaptığı sponsorluklardan dolayı teşekkür ederiz. Ama bunu katkı sağlarken, para veriyor anlamında bakmamak lazım. Ben bir de bu taraftan bakıyorum. Demin söylediğim şey yönetimli ilgili. Doğru, yanlış bilmiyorum. Eğer doğruysa yandı. Bazı yöneticilere maaş veriyorlar. Onun için kimse itiraz etmiyor. Bunlar çok yanlış, kendisine de zarar veriyor. Birileri bir şey söylesin” diye konuştu.