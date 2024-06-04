Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yaklaşan kongre öncesi Bursa'da gerçekleştirdiği toplantıda Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (NOSAB) yemekli toplantıya katılarak Bursalı genel kurul üyeleriyle buluştu. Yıldırım, yönetim listesinde yer alan Nihat Özbağ ve Ömer Onan ile birlikte destek arayışında bulundu. Sarı-lacivertli dernek üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Yıldırım, kendisine yöneltilen soruları açık yüreklilikle yanıtladı.

"Acun kaşınıyor, kaşınmasın!"

Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkındaki açıklamalarına sert bir şekilde tepki gösteren Yıldırım, "Acun kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. Mourinho ile Londra'da görüşmüşüm. Yanlış biliyor, Londra'da değil Roma'da görüştüm. Gerizekalı Acun," şeklinde konuştu. Yıldırım, Ilıcalı'nın geçmişte FETÖ bağlantılı kişilere pasaport ve oturma izni sağladığını iddia ederek, "2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı. İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik'te FETÖ'cülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler. Kendisiyle konuştum ve yapma dedim. Yapmıyorum, etmiyorum dedi ama yapıyormuş. Öğrendik sonradan. Ayrıca Acun'un oraya kalkan özel uçakları da takip etsinler başka bir şey demiyorum," ifadelerini kullandı.

"Ben başkan değil, liderim"

Yıldırım, bir soru üzerine kendisinin sadece bir başkan olmadığını belirterek, "Ben Başkan değilim, liderim. Herkes başkan olur ama lider olamaz," dedi. 2012 yılında söylediği "Ne şikesi memleket elden gidiyor" sözünü hatırlatan Yıldırım, "Şimdi ise Fenerbahçe elden gidiyor diyorum," ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanından yetki almış gibi"

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın Ankara ile iletişimi sağlayacağı yönündeki açıklamalarına da tepki gösterdi. "Acun, Cumhurbaşkanından yetki almış gibi her şeye garanti veriyor. O işleri ben hallederim diyor. Listelerine bakıyoruz hükümete yakın isimler var. FETÖ'ye yakın isimler var. Devletle kavga edilmez ama siyaset ile de işimiz olmaz," dedi

Aziz Yıldırım, göreve seçilmesi halinde dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho ile çalışacaklarını belirtti.