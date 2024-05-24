Fenerbahçe'de seçim atmosferi giderek ısınıyor. Aziz Yıldırım, seçim öncesi çalışmalarını hızlandırmış durumda. 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da yapılacak olan seçimli genel kurula doğru ilerlerken, Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya gelerek destek arayışını sürdürüyor.

Sportif Politikalar ve Borçlarla İlgili Açıklamalar

Yıldırım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçlar konusunda da kararlı bir tutum sergiliyor. Bahçeşehir Basketbol'un sözleşmesini feshedeceğini belirten Yıldırım, "Fenerbahçe'nin sahasında Fenerbahçe'den başka kimse oynayamaz" dedi. Ayrıca, Ali Koç'un borçlarla ilgili açıklamalarına da yanıt verdi. Yıldırım, gelirlerin borçlarla birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

"Ben Şampiyonluk Sözü Veriyorum"

Ali Koç'un futbol takımıyla ilgili sözlerini eleştiren Aziz Yıldırım, "Şampiyonluk sözü vermiyorum. Ben varken şampiyon yapmayacaklar diyor. Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, sportif başarı vaatlerine dair net bir tavır sergiledi.

"Çocuklarımız Artık Mutlu Olmalı"

Fenerbahçe'nin geleceğine dair umut dolu sözlerle konuşan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe en büyüktür. Çocuklarımız artık mutlu olmalı, okullarına rahat rahat gitmeli. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyoruz" dedi.