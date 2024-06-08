Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda divan başkanlığı seçimine tepki göstererek kongreyi terk eden Aziz Yıldırım, basın mensuplarının karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç ile yaşadığı gerginliği ve kulüp içindeki sorunlara değindi.

Divan Başkanlığı Seçimine Tepki

Fenerbahçe Kulübü'nün genel kurulunda divan başkanlığı seçimi sırasında yaşanan olaylar Aziz Yıldırım'ın tepkisini çekti. Yıldırım, bu süreçte adil olmayan uygulamalar yapıldığını öne sürdü ve kongreyi terk etti. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu şekilde bir yönetim anlayışını kabul etmiyoruz. Adaletli bir seçim süreci beklerdik," dedi.

Ali Koç ile Yaşanan Gerginlik

Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç ile arasında yaşanan gerginliğe de değindi. Yıldırım, "Ali Koç bana 'Gerekirse kavga edelim' dedi. Bu tür söylemler, kulübün geleceği için zararlı," ifadelerini kullandı. Yıldırım, Fenerbahçe'nin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurguladı.

Seçim Sürecine İlişkin İddialar

Yıldırım, seçim sürecinde yaşanan bazı olaylara ilişkin ciddi iddialarda bulundu. Seçimlerde şeffaflık ve adaletin sağlanmadığını belirten Yıldırım, "Fenerbahçe'nin geleceği için bu tür olaylara izin vermemeliyiz. Her şeyin açık ve dürüst olması gerekir," dedi. Yıldırım, kulübün menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"KONGRE ÜYESİ OLMAYAN TARAFTARLAR İÇERİ ALINDI"

"Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır."

"ALİ BEY 'GEREKİRSE KAVGA EDELİM' DEDİ"

"Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sukunet ortamı yaratmaktı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi."

"FENERBAHÇE'NİN SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞIRLARSA ŞAŞIRMAYACAĞIM"

"Bu olup bittileri göze alanlar yarın bir gün Fenerbahçe'nin sahibi olmaya çalışırlarsa ben buna şaşırmayacağım. "Holdinglerin takımı Fenerbahçe mi yoksa halkın takımı Fenerbahçe mi? Yarın bunu oylayacağız. Bütün delegelerimizi yarın stadyuma bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım."

"MOURINHO'DAN FAYDA SAĞLAMAK YANLIŞTIR"

"Mourinho üzerinden fayda sağlamak yanlıştır. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Onu tartışmaya açmamak lazım. Herkesin ona saygı duyması gerekiyor."

"KAVGA ÇIKACAĞI İÇİN GİTTİM"

"Kavga çıkacağını gördüğüm için gittim, Ali Bey diyor ki 'Kavga edelim. Güldüm, geçtim."'

"KULÜBÜN ŞAHISLARA SATILMASINA KARŞIYIM"

"Kulüplerin şirketleşmesi ve şahısların malı olmasıyla ilgili söylemler yapıyorlar. Anadolu kulüplerinin sahibi olmasından sonra büyük kulüpler için de bu söylemler yapılıyor. Ben buna karşıyım. Kulüplerin sahibi taraftarlar ve kongre üyeleridir."

"KARŞI TARAF ÇİFT EL KALDIRDI"

"Şekip Bey'in oyu fazlaydı ama karşı taraf çift el kaldırıyor. Bir heyet oluşturulur, tribüne gidilip sayarlardı. Üst tribün sayılmadı. Diğerleri organize olmuş çift el kaldırıyor."

"KONGREDE AMİGOLUK YAPILMAMALI"

"Fenerbahçe delegelerinin aklı selim olması lazım, amigoluk yapmayacaklar. Kongreyi amigoluk seviyesine çevirmemek lazım. Bu Fenerbahçe'nin büyüklüğüne zarar verir. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok"

"ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYECEĞİM"

"Adaylıktan çekilmeyeceğim. Çekilmek falan yok. Yarın sabah statta olacağım ve seçim bitene kadar da orada oturacağım. "Ben orada kalsaydım kavga çıkacaktı. Olaylar büyüyecekti. Ben kimseden korkmam. Korkaklar her gün, cesurlar bir kez ölür. Biz bir kez öleceğiz. Biz kimlerle kavgalar etmişiz. Ben kaçmam. Ben ayrılmasaydım Fenerbahçe'ye zarar olacaktı."

"ŞAMPİYON OLAMAZSAK 50 MİLYON DOLAR VERECEĞİM"

"Divana gidip 50 milyon dolar teminat mektubu vereceğim. Bugün bunu söyleyecektim ama olmadı. Şampiyon olamazsak o parayı Fenerbahçe'ye vereceğim.