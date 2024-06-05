Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyona çıkma teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, Koç'un talebini bir kez daha reddetti. Bu gelişme, Fenerbahçe camiasında heyecanla beklenen başkanlık seçimlerine yönelik nabzın yükselmesine neden oldu.

Aziz Yıldırım'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir.

Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır.

Muhatabımız, başkan adaylığım için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz.

Bu vesileyle, tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, Güçlü Fenerbahçe için, Şampiyonluklar İçin, Çocuklar İçin, oylarınızı bekliyorum."