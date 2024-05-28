Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada Jose Mourinho ile anlaştıklarını ve transferde Mourinho'nun tüm isteklerinin yerine getirileceğini duyurdu. Yıldırım, 1 Haziran'da Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya gideceğini ve burada Mourinho ile yüz yüze görüşeceğini belirtti.

"Mourinho Ne İsterse Yapacağız, Para Sorunu Yok!"

Yıldırım, Mourinho ile İstanbulspor maçı öncesi telefonda görüştüğünü ve Mourinho'nun maçı izlediğini söylediğini aktardı. "Gittiğimizde söyleyecektir, 'böyle böyle transfer yapacağız' diye. Ne isterse yapacağız. Para sorunu yok. Fenerbahçe'nin her zaman parası vardır." diyen Yıldırım, transferde iddialı olduklarını vurguladı.

Fenerbahçe'nin Borcu ve Gelecek Planları

Yıldırım, Fenerbahçe'nin ekonomik durumu hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un 12 milyar TL olarak açıkladığı borcun 16-18 milyar TL olduğunu iddia eden Yıldırım, öncelikle şampiyon olacak bir takım kurup ardından stadı yenileyeceklerini, arazileri değerlendireceklerini ve borcu sıfırlayacaklarını söyledi.

Ülker Stadyumu İki Yıl İçinde Yenilenecek

Ülker Stadyumu'nun iki yıl içinde yenilenerek kapasitesinin 60 bin kişiye çıkarılacağını belirten Yıldırım, stadyumun çatısının 3 metre yükseltileceğini ve kale arkasındaki koltukların kaldırılacağını da sözlerine ekledi.