Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunda, eski başkan Aziz Yıldırım'ın veto edilmesini önerdiği 11, 12 ve 13. maddeler, oy çokluğu ile reddedildi. Bu maddeler, kulüp yönetimine fazladan yetki verilmesi için önerilmişti.

Aziz Yıldırım 3 madde için veto istedi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kongre öncesinde yaptığı açıklamada, özellikle 11, 12 ve 13. maddelerin reddedilmesi gerektiğini belirtmişti. Yıldırım, bu maddelerin kulüp yönetimine çok fazla yetki tanıyacağını ve kulüp üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini zayıflatacağını ifade etmişti.

Maddeler red edildi

Yıldırım'ın önerdiği maddeler, genel kurulda yapılan oylamada oy çokluğu ile reddedildi. Bu maddeler, gayrimenkul ve taşınmazlarla ilgili olarak, seçilecek yeni yönetime yetki verilmesiyle ilgiliydi. Bu maddeler, yönetimi kulübün sahibi konumuna getirecek şekilde bir düzenleme içeriyordu.

Aziz Yıldırım, kongre öncesi yaptığı açıklamada, "Camiamızın seçilecek olan yeni yönetim kuruluna, olması gerekenin üzerinde yetki tanıyan ve yönetimi kulübün sahibi konumuna taşıyan, 11, 12 ve 13. maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum. Bu maddeler, genel kurul üyelerimizin kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını tümüyle yönetim kuruluna devretmekte ve kulüp üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirmektedir." demişti.