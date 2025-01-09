Bunlar da ilginizi çekebilir

İmamoğlu protestoya, "Abi sesin çok detone. Size dönük cevaplarımızı verdik. Abi 'demokrasi' diyorsun 'Kabul edenler etmeyenler' dersem kaybedeceksin. Seni mağdur etmek istemiyorum" şeklinde karşılık verdi.

TBMM Genel Kurulu toplanamadı: Yeni toplantı tarihi belli oldu

TBMM Genel Kurulu toplanamadı: Yeni toplantı tarihi belli oldu

Törende konuşan Ekrem İmamoğlu, İBB tarafından adalarda faaliyete sokulan ve bazı adalıların "Azmanbüs" diyerek karşı çıktığı minibüslerle ilgili protesto edildi.

İBB Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu , bugün Adalar'da gerçekleştirilen Adalar Belediyesi Hizmet Binası’nın temel atma törenine katıldı.

Adalar Belediyesi Hizmet Binası’nın temel atma töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı “Azmanbüs” diyerek karşı çıktığı minibüslerle ilgili protesto edildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.