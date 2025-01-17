Leverkusen'in güçlü kadrosu ve yükselen formu, Gladbach için zorlu bir sınav oluşturacak. Ancak, Mönchengladbach’ın da sürpriz yapabilecek potansiyeli bulunuyor.

Takımların lig performansı

Leverkusen, Bundesliga'da son 5 maçını kazanarak büyük bir yükseliş yakaladı ve 38 puanla ligde 2. sırada bulunuyor. Bu süreçte oldukça etkili bir performans sergileyen takım, Mönchengladbach'ı yenerek liderle olan puan farkını korumak istiyor.

Öte yandan Mönchengladbach, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak dalgalı bir performans sergiliyor. 24 puanla 11. sırada bulunan ekip, zorlu Leverkusen deplasmanından en azından bir puan almayı amaçlıyor.

B. Leverkusen-M'gladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 18 Ocak 2025

18 Ocak 2025 Saat: 20:30

20:30 Yayın: TİVİBU SPOR 1, beIN SPORTS MAX 1

TİVİBU SPOR 1, beIN SPORTS MAX 1 Stadyum: BayArena

BayArena Hakem: P. Hansibauer