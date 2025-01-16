İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihi duyurdu. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar başvuru yapmayan sürücüler, 1 Ağustos’tan itibaren büyük bir ceza ile karşılaşacak. 2024 yılında eski tip ehliyetle trafikte yakalanan sürücülere 12 bin 978 TL ceza uygulanırken, 2025’te bu ceza 18 bin 679 TL’ye çıkacak.

Pandemide uzatılmıştı, bu kez son

2022’de geçerliliği sona ermesi planlanan eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi süresi, pandemi nedeniyle 31 Aralık 2024’e, ardından ise 31 Temmuz 2025’e kadar uzatılmıştı. İçişleri Bakanlığı, bu tarihin kesin olduğunu ve bir daha uzatma yapılmayacağını açıkladı.

Yenileme işlemi için başvuru yapan sürücüler, nüfus müdürlüklerinde yoğunluk nedeniyle uzun süreli randevu bekliyor. Bakanlık, başvuru süresinin uzatılmasına rağmen randevu sistemindeki sıkışıklığı da göz önünde bulundurarak, son tarihe kadar işlemlerin tamamlanmasını tavsiye ediyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, eski tip ehliyetlerin çoğunluğunu B sınıfı sürücü belgeleri oluşturuyor. B sınıfı ehliyet sahipleri, yenileme işlemlerinde diğer sınıflara göre geride kaldı.