Ankara'da, eşi Yeter Ç. ve kızları 6 aylık Zeynep Ç. ile 11 yaşındaki Selinay Ç.'yi darbeden madde bağımlısı baba K.Ç., gözaltına alındı. Durumu ağır olan Zeynep bebek, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu kullanıp eve gelen K.Ç., eşi Yeter Ç. ve kızları Zeynep Ç. ile Selinay Ç.'yi darbetti. K.Ç., 6 aylık kızı Zeynep'e kafa attı ve eşi ile diğer kızını döverek yaraladıktan sonra evden kaçtı. Komşuların çığlık seslerini duyup ihbarda bulunması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Zeynep bebek, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Diğer yaralıların tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Şüpheli gözaltına alındı

Polis ekipleri, kaçan şüpheli K.Ç.'yi kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, uyuşturucu madde ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. K.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. K.Ç.'nin daha önce de benzer suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.