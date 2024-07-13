Ebeveynlik, yalnızca annelerin değil, babaların da beyninde önemli değişikliklere neden oluyor. Bilim dergisi Cerebral Cortex'te yayımlanan bir çalışma, babalığın erkeklerin beyninde bebekleriyle daha güçlü bağlar kurmalarını ve onların ihtiyaçlarına daha duyarlı olmalarını sağlayan değişimlere yol açtığını ortaya koydu.

Babalık ve beyin değişimleri

Southern California Üniversitesi'nde beyin yapısındaki değişimleri araştıran psikoloji profesörü Darby Saxbe ve İspanya'daki meslektaşları, çocuğu olacak 40 babada, ilk bebeklerinin doğumundan önce ve sonra beyin görüntüleme çalışmaları yürüttüler. Bu çalışmalarda, babaların gri maddelerinde küçülme yaşadıkları gözlemlendi. Bu değişim, kadınlardakinden daha hafif olmakla birlikte, serebral kortekste - hafıza, düşünme, mantık, öğrenme, sorun çözme ve duygusal işlemleme gibi beynin yürütücü işlemlerinden sorumlu kısımda - yoğunlaştı. Gri maddenin küçülmesinin, erkek beyninin bilgi işleme becerilerini geliştirmek için bir adaptasyon olduğu anlaşıldı.

Ebeveynliğe katılım ve gri madde hacmi

Saxbe ve ekibi, ikinci araştırmalarında 38 yeni babayı gözlemleyerek ebeveynliğe daha yüksek seviyede motivasyon ve katılım bildirenlerin serebral korteksteki gri madde hacminde daha fazla küçülme yaşadığını keşfetti. Bu bulgu, babalığın beyin yapısında ve işlevinde derinlemesine değişikliklere yol açtığını gösteriyor.

Hormonal değişiklikler ve testosteron seviyeleri

Serebral korteksteki gri maddede küçülme, babaların bebeklerinin doğumundan önce ve sonra geçirdiği tek değişim değil. Çeşitli çalışmalar, erkeklerin hormonal değişiklikler de yaşadığını gösteriyor. Araştırmacılar, babaların yenidoğanlarını ilk kez kucaklarına aldıklarında önemli miktarda oksitosin artışı yaşadığını tespit etti. Ayrıca, testosteron seviyelerinin erkeklerin ebeveyn olma ihtimallerini belirttiği görüldü.

İkinci konuyla ilgili sonuçlar, 600 erkeği inceleyen bir çalışmayla elde edildi. Araştırmacılar, 4 yıl sonra katılımcılarla yeniden görüştüklerinde, 20'li yaşların başında testosteron seviyesi yüksek erkeklerin eş sahibi babalara dönüşme olasılığının, testosteron seviyesi düşük erkeklerden daha fazla olduğunu keşfettiler.

Testosteron seviyeleri ve önceliklerin sıfırlanması

Erkeklerde testosteron seviyesi, eşleşme ve üreme güdülerini desteklediği için önemli. Notre Dame Üniversitesi profesörü Lee Gettler, testosteron seviyesindeki azalmanın esasen önceliklerin sıfırlanması şeklinde gerçekleştiğini tespit etti. Bulgularında, bu azalmanın 30'larındaki daha yaşlı babalarda, 20'lerindekiler kadar dramatik olmadığını belirtti.