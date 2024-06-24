Fethiye'nin Ölüdeniz beldesinde yer alan ve 1965 metre rakıma sahip olan Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Doğal güzellikleri ve muhteşem manzarası ile tanınan Babadağ, özellikle Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. 9 günlük tatil süresince 6 bin 340 kişi yamaç paraşütü ile gökyüzünde süzüldü.

Teleferikle zirveye ulaşım

Tatilciler, teleferik kullanarak Babadağ’ın zirvesine ulaşıyor. Zirvede, doğanın sunduğu eşsiz manzara ile karşılaşan tatilciler, burada bulunan pistlerden yamaç paraşütü ile havalanarak unutulmaz bir deneyim yaşıyor. Ölüdeniz’in muhteşem manzarasını kuşbakışı izleme fırsatı bulan paraşütçüler, heyecan ve adrenalin dolu anlar geçiriyor.

Yerli ve yabancı turist akını

Babadağ, sadece yerli turistlerin değil, aynı zamanda yabancı turistlerin de gözdesi konumunda. Kurban Bayramı tatilinde Fethiye’ye gelen turistler arasında 2 bin 900 Türk, 867 İngiliz, 827 Çinli ve 803 Rus turist yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirdi. Bu sayede hem yerli hem de yabancı turistler, bölgenin sunduğu eşsiz deneyimi yaşama fırsatı buldu.

Tatilcilerin uğrak yeri

Babadağ, sunduğu doğal güzellikler ve uçuş deneyimi ile adrenalin ve doğa tutkunlarının buluşma noktası olmaya devam ediyor. Hem güvenli hem de heyecan dolu bir yamaç paraşütü deneyimi sunan Babadağ, her yaştan macera severi ağırlıyor. Tatilciler, bölgenin sunduğu bu eşsiz deneyimi yaşamak için her yıl Fethiye’ye akın ediyor.