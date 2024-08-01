Babadağ Bocce Spor Kulübü sporcusu Mukaddes Karaçay, Ankara Kahramankazan'da yapılan Petank Milli Takım seçmelerinde üstün bir performans sergileyerek birinci sırada yer aldı. Denizli'yi temsil eden Karaçay, 3-6 Ekim 2024 tarihlerinde İspanya'da düzenlenen Petank Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Milli takıma giden yol

Mukaddes Karaçay, 26-28 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında Ankara Kahramankazan'da düzenlenen Petank Milli Takım seçmelerinde hiç maç kaybetmeden seçmeleri birinci sırada tamamladı. Bu zafer ile milli takım kadrosuna seçilen Karaçay, İspanya'da düzenlenen Petank Avrupa Şampiyonası'nda aynı yıldızlı forma giyecek.

Kulüp başkanının gururu

Babadağ Bocce Spor Kulübü Başkanı Bülent Sevinç, Mukaddes Karaçay'ın kulübü için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Sevinç, "Hak edilmiş bir başarı elde ettik. Denizli'mizi ve Babadağ'ın adını en iyi şekilde duyurmak için gelenin en iyisini yapıyoruz. Çok mutluyuz" dedi.

Mukaddes Karaçay, şimdi Petank Avrupa Şampiyonası'na yoğun bir şekilde katıldı. Antrenmanlarını yoğun bir tempoda sürdüren Karaçay, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyor. Kulüp üyesi ve antrenörleri, Karaçay'ın şampiyonuada başarılı bir şekilde ödüllendirildi.