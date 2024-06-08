Babalar Günü, babalarımızı anmak ve onlara teşekkür etmek için harika bir fırsattır. Eğer bu özel günü evde geçirmeyi planlıyorsanız, birlikte izleyebileceğiniz keyifli filmler seçmek harika bir fikirdir. İşte Babalar Günü için önerdiğimiz 10 Film:

1. Babamın Penguenleri

New York'taki apartman dairesinde penguenlerle yaşayan Tom Popper'ın eğlenceli hikayesi anlatılıyor. Ünlü oyuncu Jim Carrey'nin bir kez daha komik bir karakteri canlandırdığı filmde, başarılı bir iş adamının altı penguen alıp dairesini buzdan bir kaleye dönüştürme macerası konu ediliyor.

2. Yalancı Yalancı

Los Angeles'ta yaşayan savunma avukatı Fletcher Reede, 5 yaşındaki oğlu Max'in doğum günü partisine gitmek yerine yalan söylemeyi tercih eder. Çünkü patronu Miranda ile birlikte vakit geçirmektedir. Küçük Max, doğum günü mumlarını üflerken babasının bir gün boyunca yalan söylememesini diler ve bu dilek gerçekleşir. Ertesi gün Fletcher, Miranda'nın "Dün akşam nasıldı?" sorusuna, daha iyi deneyimleri olduğunu belirterek yanıt verir. İş yerinde sürekli kaçındığı telefonlara cevap verir ve iş arkadaşları hakkında ne düşünüyorsa açıkça söyler. Ve bu, sadece başlangıçtır.

3. Babam ve Oğlum

1980 darbesi sırasında annesini kaybeden küçük Deniz, yedi yıl sonra hiç tanımadığı dedesinin Ege'deki çiftliğine doğru bir yolculuğa çıkar. Babası, o dönemde pek çok erkek çocuğa verilen bir ismi ona vermiştir. Deniz'in dedesini daha önce hiç görmemesinin sebebi, babasıyla dedesinin yıllardır küslük içinde olmasıdır. Bu yolculuk, aile arasındaki yılların getirdiği çatışmaları ve duygusal yaraları gün yüzüne çıkarır.

4. Ayla

1950 yılında Kore Savaşı'na katılan Süleyman Astsubay, savaş meydanında kaybolmuş küçük bir kız çocuğu bulur. Henüz 5 yaşında olan bu Koreli kız, ailesini kaybetmiş ve gidecek hiçbir yeri yoktur. Süleyman Astsubay, kızı yanına alarak ona Ayla adını verir. Ayla, kısa sürede birliğin neşe kaynağı haline gelir ve Süleyman Astsubay ile arasında adeta baba-kız ilişkisi oluşur. Bu dokunaklı hikaye, savaşın ortasında filizlenen sıcak bir bağın öyküsünü anlatıyor.

5. 7. Koğuştaki Mucize

"7. Koğuştaki Mucize", adalet arayışını konu alan bir hikayede, aynı zeka seviyesinde olan bir baba ve 7 yaşındaki kızının yaşadıklarını anlatıyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında, sıkıyönetim komutanının kızının ölümüyle başlayan trajik olaylar zinciri, babaannesiyle yaşayan ve 7 yaşındaki bir kızı olan Memo'nun üzerine odaklanır. Memo, suçsuz olduğunu dile getirse de, kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo için yakınları adaletin peşine düşer. Ancak Memo'nun tek isteği, kızı Ova'ya kavuşmaktır. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmde, Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal ve Yurdaer Okur gibi önemli isimler rol alıyor.

6. Kusursuz Dünya

Filmin konusu, Butch Haynes ve partneri Terry Pugh'un Huntsville Hapishanesi'nden kaçtıktan sonraki olağanüstü serüvenlerini anlatmaktadır. Butch Haynes, hücre arkadaşı Terry Pugh ile birlikte hapisten kaçar. Bir evde bir çocuğu rehin alırlar, ancak Pugh'un çocuğa kötü davranması üzerine Haynes, onu öldürmek zorunda kalır. Daha sonra, Haynes'in çocuğu da alarak kaçmasıyla olaylar gelişir.

7. Yıldızlararası

"Yıldızlararası" filminde, teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper, geniş mısır tarlalarında çiftçilik yaparak ailesini geçindirmektedir. Amacı, iki çocuğuna güvenli bir gelecek sağlamaktır. Cooper'ın yaşadığı evde, çocuklara büyükbaba Donald göz kulak olmaktadır. Özellikle 10 yaşındaki kızı Murph, olağanüstü bir zekaya sahiptir. Geçmişteki bilim insanı kariyerini özleyen Cooper, bir gün beklenmedik bir teklifle karşılaşır ve ailesi, hatta tüm insanlık için zorlu bir karar vermek zorunda kalır.

8. Umudunu Kaybetme

Fakirlikten kurtulma arzusuyla dolu olan bir baba, terk edilmiş durumda bulduğu kendisini ve oğlunu yeni bir hayata taşımak için kararlıdır. Bir hisse senedi brokerlik firmasında en alttan başlayarak kariyerinde yükselir. Binlerce seçenek arasında sınırsız eğlence ve başarı var. Bu gerçek yaşam hikayesi, Will Smith'in beyaz perdedeki ilk görünümü olan oğlu Jaden ile birlikte başrolde olduğu heyecan verici bir öyküdür.

9. Hayat Güzeldir

1930'ların İtalya'sında yaşayan kaygısız Yahudi kitapçı Guido, yakınlardaki bir şehirde karşılaştığı güzel kadına aşık olur ve onunla evlenerek masalsı bir hayatın kapılarını aralar. Guido ve eşi, bir oğulları olduktan sonra, İtalya'nın Alman işgaline uğradığı ana kadar mutlu bir yaşam sürerler. Guido, ailesini bir arada tutmak ve oğlunu toplama kamplarının korkunç gerçeklerinden korumak için büyük bir çaba gösterir. Bu yıkımı oğluna bir oyun gibi anlatır ve oyunun büyük ödülünün bir tank olduğunu söyler.

10. Truman Show

Truman, yaşamı boyunca bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenir, ancak gerçeği anlaması zaman alır. Kendi yaşamının aslında büyük bir televizyon şovu olduğunu ve dünyanın onu izlediğini fark etmeye başladığında, gerçek dünyayı keşfetmek ve kendi kaderini kontrol etmek için mücadele etmeye başlar.