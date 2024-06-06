Babalar Günü, dünya genelinde babaların ve baba figürlerinin çocuklarının hayatlarına yaptıkları katkıyı takdir etmek amacıyla kutlanmaktadır. Peki, bu özel gün ne zaman kutlanıyor?

2024 Babalar Günü tarihi

Babalar Günü, Türkiye'de her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanır. 2024 yılında bu anlamlı gün, 16 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Babalar Günü’nün tarihini merak edenler için önemli detaylar burada!

Babalar Günü’nün kökeni

Babalar Günü, 1900'lerin başlarına dayanan köklü bir geçmişe sahiptir. Bu özel gün, annesi doğum sırasında vefat eden Sonora Smart Dodd tarafından başlatıldı. Dodd, kardeşleri ile birlikte babası William Smart tarafından büyütüldü ve ona duyduğu minnettarlığı ifade etmek amacıyla bu günü tasarladı. 1910 yılında, Dodd’un ısrarı ile ilk Babalar Günü 19 Haziran’da kutlandı. Bu tarihin seçimi, babasının doğum ayına denk getirilmişti ve bu nedenle Babalar Günü’nün Haziran ayında kutlanması bir tesadüf değildir.

Neden Babalar Günü neden önemlidir?

Babalar Günü, babaları onurlandırmak, babalığı ve babalık bağlarını kutlamak için önemli bir fırsattır. Toplumdaki etkileri büyük olan babalar, bu özel günde sevgileri ve emekleri için takdir edilmeyi hak ediyorlar. Bu yıl 16 Haziran’da babalarınızı mutlu etmeyi unutmayın!