Babalar ve çocukları için 8 Haziran Babalar Günü'nde eğlenceli bir etkinliğe hazırlanan Ege Perla, çocukların babalarına özel bir hediye hazırlamalarına fırsat sunacak.

Seramik boyama etkinliği 8 Haziran günü gerçekleştirilecek. Saat 15.00'da Ege Perla Çocuk Kulübü'nde gerçekleşecek atölyede, babalar ve çocukları bir araya gelip kendi tasarımlarını yaratmanın keyfini çıkaracaklar.

Atölyeye katılabilmek için Ege Parla'nın web sitesini ziyaret ederek, kayıt oluşturmak gerekiyor.