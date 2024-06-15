Babalar Günü yaklaşırken, birçok kişi babalarına özel ve anlamlı hediyeler arayışına girdi. Ancak bazen bütçe sınırları içinde kalmak gerekebiliyor. İşte bu noktada, 500 TL altında alınabilecek hediyeler ön plana çıkıyor.
Parfüm kitleri
Babanız kişisel bakımına önem veriyor ve hoş kokular ile mutlu oluyorsa parfüm almak bir başka seçenek olabilir.
Altınyıldız Classics Erkek AC Virtuel 100 Ml EDP Parfüm-Deodorant 150 Ml Duş Jeli 400 Ml Ahşap Kutulu Set
Fiyat: 488,39 TL
Yetkili satıcı: Altınyıldız Classics
Caldion Kofre Erkek Parfüm 100 ml Deodorant 150 ml
Fiyat: 290,00 TL
Yetkili satıcı: Caldion
Erkek Parfüm Seti kategorisinde en çok satılan 5. ürün
Avon Individual Blue 100 Ml. Edt Erkek Parfüm
Fiyat: 200,00 TL
Yetkili satıcı: Avonshop
Kişiselleştirilmiş ürünler
İsim veya babanın fotoğrafının yer aldığı kişisel eşyalar, duygusal bir hediye olabilir. Örneğin, kişiye özel bir kupa bardak, anahtarlık veya yastık kılıfı tercih edilebilir.
Kişiye Özel İsimli Dokunmatik Elektrikli Şarjlı Çakmak
Fiyat: 154,90 TL
Yetkili satıcı: Çiçek Sepeti
Kişiye Özel Kahraman Baba Tasarım Babalar Gününe Özel Beyaz Kupa
Fiyat: 199,90 TL
Yetkili satıcı: Çiçek Sepeti
Erkek kol saati - Kişiye Özel Resim Baskılı Kol Saati Siyah – Altın
Fiyat: 399,89 TL
Yetkili satıcı: Çiçeksepeti
Bir kitap seti
Eğer babanız bir kitap kurdu ise, ona ilgisine uygun bir kitap seti alabilirsiniz. Son dönemde popüler olan roman serileri veya ilgi alanına göre kitaplar seçebilirsiniz.
Dünya Klasikleri Seti – 1 (6 Kitap)
Fiyat: 124,50 TL
Yetkili satıcı: Kitapkolik
En İyi Seçme Tarih Seti 20 Kitap
Fiyat: 390,00 TL
Yetkili satıcı: Profkitap
Nobelli Yazarlar Seti
Yalın Tutku, Yabancı, Açlık, Siddhartha, Kırmızı Pazartesi
Kolektif
Fiyat: 400,80 TL
Yetkili satıcı: Can Yayınları
Elektronik aksesuarlar
Kulaklık, powerbank, veya bir akıllı saat gibi elektronik aksesuarlar da kullanışlı ve beğenilen hediyeler arasında yer alabilir.
Polosmart pssw06 akıllı saat
Fiyat: 499,00 TL
Yetkili satıcı: Özdilekteyim
Philips Tae1105bk/00 Compact In-ear Withmic Tae1105bk/00
Fiyat: 343,85 TL
Yetkili satıcı: Koçtaş
Lenovo Ideapad M100 Rgb 3200DPI Oyuncu Mouse Siyah GY50Z71902
Fiyat: 419,00 TL
Yetkili satıcı: Hepsi Burada
Evde kullanabileceği ürünler
Evde vakit geçirmeyi seven bir babaya, kendi zevkine uygun bir puzzle seti ve bahçe için ufak bir alet seti hediye edebilirsiniz.
Anatolian Türkiye Haritası 1500 Parça Puzzle
Fiyat: 318,90 TL
Yetkili satıcı: D&R
SUPER-BAG 19 49CM ECO TOOL BOX METALLOCK SERIES ASR-5029 490X260X240H MM TURUNCU VEYA BEYAZ
Fiyat: 440,00 TL
Yetkili satıcı: Ptt AVM
Bu öneriler, babanıza özel ve anlamlı bir hediye seçmenize yardımcı olabilir. Ancak en önemlisi, hediyenin maddi değeri değil, sevgi ve düşünceyle verilmesidir. Babalar Günü'nü kutlayan herkesin babalarına minnet ve sevgi dolu bir gün geçirmesini dileriz.