Babalar Günü yaklaşırken, birçok kişi babalarına özel ve anlamlı hediyeler arayışına girdi. Ancak bazen bütçe sınırları içinde kalmak gerekebiliyor. İşte bu noktada, 500 TL altında alınabilecek hediyeler ön plana çıkıyor.

Parfüm kitleri

Babanız kişisel bakımına önem veriyor ve hoş kokular ile mutlu oluyorsa parfüm almak bir başka seçenek olabilir.

Altınyıldız Classics Erkek AC Virtuel 100 Ml EDP Parfüm-Deodorant 150 Ml Duş Jeli 400 Ml Ahşap Kutulu Set

Fiyat: 488,39 TL

Yetkili satıcı: Altınyıldız Classics

Caldion Kofre Erkek Parfüm 100 ml Deodorant 150 ml

Fiyat: 290,00 TL

Yetkili satıcı: Caldion

Erkek Parfüm Seti kategorisinde en çok satılan 5. ürün

Avon Individual Blue 100 Ml. Edt Erkek Parfüm

Fiyat: 200,00 TL

Yetkili satıcı: Avonshop

Kişiselleştirilmiş ürünler

İsim veya babanın fotoğrafının yer aldığı kişisel eşyalar, duygusal bir hediye olabilir. Örneğin, kişiye özel bir kupa bardak, anahtarlık veya yastık kılıfı tercih edilebilir.

Kişiye Özel İsimli Dokunmatik Elektrikli Şarjlı Çakmak

Fiyat: 154,90 TL

Yetkili satıcı: Çiçek Sepeti

Kişiye Özel Kahraman Baba Tasarım Babalar Gününe Özel Beyaz Kupa

Fiyat: 199,90 TL

Yetkili satıcı: Çiçek Sepeti

Erkek kol saati - Kişiye Özel Resim Baskılı Kol Saati Siyah – Altın

Fiyat: 399,89 TL

Yetkili satıcı: Çiçeksepeti

Bir kitap seti

Eğer babanız bir kitap kurdu ise, ona ilgisine uygun bir kitap seti alabilirsiniz. Son dönemde popüler olan roman serileri veya ilgi alanına göre kitaplar seçebilirsiniz.

Dünya Klasikleri Seti – 1 (6 Kitap)

Fiyat: 124,50 TL

Yetkili satıcı: Kitapkolik

En İyi Seçme Tarih Seti 20 Kitap

Fiyat: 390,00 TL

Yetkili satıcı: Profkitap

Nobelli Yazarlar Seti

Yalın Tutku, Yabancı, Açlık, Siddhartha, Kırmızı Pazartesi

Kolektif

Fiyat: 400,80 TL

Yetkili satıcı: Can Yayınları

Elektronik aksesuarlar

Kulaklık, powerbank, veya bir akıllı saat gibi elektronik aksesuarlar da kullanışlı ve beğenilen hediyeler arasında yer alabilir.

Polosmart pssw06 akıllı saat

Fiyat: 499,00 TL

Yetkili satıcı: Özdilekteyim

Philips Tae1105bk/00 Compact In-ear Withmic Tae1105bk/00

Fiyat: 343,85 TL

Yetkili satıcı: Koçtaş

Lenovo Ideapad M100 Rgb 3200DPI Oyuncu Mouse Siyah GY50Z71902

Fiyat: 419,00 TL

Yetkili satıcı: Hepsi Burada

Evde kullanabileceği ürünler

Evde vakit geçirmeyi seven bir babaya, kendi zevkine uygun bir puzzle seti ve bahçe için ufak bir alet seti hediye edebilirsiniz.

Anatolian Türkiye Haritası 1500 Parça Puzzle

Fiyat: 318,90 TL

Yetkili satıcı: D&R

SUPER-BAG 19 49CM ECO TOOL BOX METALLOCK SERIES ASR-5029 490X260X240H MM TURUNCU VEYA BEYAZ

Fiyat: 440,00 TL

Yetkili satıcı: Ptt AVM

Bu öneriler, babanıza özel ve anlamlı bir hediye seçmenize yardımcı olabilir. Ancak en önemlisi, hediyenin maddi değeri değil, sevgi ve düşünceyle verilmesidir. Babalar Günü'nü kutlayan herkesin babalarına minnet ve sevgi dolu bir gün geçirmesini dileriz.