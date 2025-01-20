Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Hacı Sabancı, uzun süredir magazin gündemini meşgul eden babalık davasında net bir sonuca ulaştı. Fatma D. isimli bir kadının açtığı davada, yapılan DNA testi sonucu 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası olduğu yüzde 99,99 oranında doğrulandı. Bu gelişme, Sabancı ailesi ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Ancak olayın yankıları yalnızca mahkeme kararlarıyla sınırlı kalmadı. Eski dostlar arasındaki gerilim de bu gelişmeyle tekrar su yüzüne çıktı.

Eski dostlar karşı karşıya

Nazlı Sabancı ve Aslışah Alkoçlar, bir dönem çok yakın arkadaş olarak biliniyordu. Hatta ikilinin dostluğu o kadar ileriydi ki Alkoçlar, Nazlı Kayı’yı Hacı Sabancı ile tanıştırarak ilişkilerinin başlamasına vesile olmuştu. Ancak Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın evlenmesinin ardından bu dostluk sona erdi. 2021’de gerçekleşen düğün sonrası iki isim arasındaki iletişim tamamen kopmuş ve ikili birbirleri hakkında sessizliğe bürünmüştü.

Hacı Sabancı’nın babalık davasında mahkeme sonucu açıklanmasının ardından, Aslışah Alkoçlar’ın sessizliğini bozan hamlesi dikkat çekti. Sosyal medyada, Hacı Sabancı’nın babalık haberini beğenmesi, geçmişte yaşanan gerilimi yeniden gündeme getirdi.