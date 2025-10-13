Hükümet, çalışan anne ve babalar için doğum, süt, ücretsiz ve babalık izinlerinde eşitliği sağlayacak yeni bir düzenleme hazırlıyor. Taslak yasaya göre doğum izni 24 haftaya çıkarılacak, babalık izni 15 gün olacak.

Anne ve babalar için izinlerde yeni dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından hükümet, çalışan anne ve babaları doğrudan ilgilendiren yeni bir sosyal politika taslağı üzerinde çalışıyor.

Hazırlanan taslağa göre, doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Böylece hem kamu hem özel sektör çalışanı anneler doğum sonrası süreçte daha uzun süre çocuklarıyla vakit geçirebilecek.

Süt izninde eşitlik geliyor

Taslak düzenlemeyle birlikte, memur ve işçi anneler arasındaki süt izni farkı da kaldırılacak.

Memur annelere uygulanan ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat süt izni kuralı artık işçi anneler için de geçerli olacak.

Bu sayede özel sektörde çalışan anneler de çocuklarının beslenme döneminde daha fazla destek görecek.

Ücretsiz izinlerde işçi-memur farkı kapanıyor

Mevcut uygulamada memurlar 2 yıl, işçiler ise 6 ay ücretsiz izin kullanabiliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte işçi annelere de 2 yıla kadar ücretsiz izin hakkı tanınacak.

Bu adım, özellikle özel sektörde çalışan annelerin doğum sonrası dönemde iş ve aile yaşamını dengelemesini kolaylaştıracak.

Babalık izinleri uzuyor

Taslak çalışmaya göre, özel sektörde 5 gün, kamuda 10 gün olan babalık izinleri 15 güne çıkarılacak.

Böylece kamu ve özel sektör çalışanı babalar arasında fark kalmayacak.

Ayrıca, üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen veya koruyucu aile olan anne ve babalara, çocuğun tesliminden itibaren 15 gün izin verilecek.

Taslak Meclis’e geliyor

Düzenleme; Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bazı milletvekillerinin ortak hazırlığıyla olgunlaştırılıyor.

Taslak metnin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

Yeni yasa, “Aile Yılı” kapsamında, aile yaşamını destekleyen sosyal politikaları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Resmi açıklama yakında

Bakanlık kaynakları, düzenlemenin “aile dostu çalışma ortamı” oluşturmayı hedeflediğini belirtiyor.

Taslağın, özellikle kadın istihdamını artırmak ve iş-aile dengesini korumak adına önemli bir sosyal reform paketi olacağı vurgulanıyor.