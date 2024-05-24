15 Nisan 2022 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde bulunan bir restorantta meydana gelen korkunç olay, Haşmet Gürkan’ın (54) sahibi olduğu iş yerinde, oğlu Devrim Gürkan (31) tarafından 28 yerinden bıçaklanarak öldürülmesiyle sonuçlandı. Devrim Gürkan, cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim oldu ve çocukluğundan beri babasının kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek suçunu itiraf etti.

Soruşturma ve Yargılama Süreci

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Devrim Gürkan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Sanık, davanın 22 Mart’taki duruşmasında verdiği ifadesinde çocukluğundan beri babasının fiziksel şiddetine maruz kaldığını ve bu şiddet nedeniyle eğitim hayatının ve çocukluğunun olumsuz etkilendiğini belirtti.

Savcı'nın Mütalaası ve Mahkeme Kararı

4 Mayıs'ta görülen duruşmada savcı, iddianamede talep edilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını yineledi. Bugün İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında ise Devrim Gürkan’a ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme, cezada hiçbir indirim uygulamadı.

"En ağır ceza verilmeli"

Duruşmaya katılan Haşmet Gürkan'ın annesi Gülümser Gürkan, "24 aydan beri bugünü bekliyordum. Bu süreçte tabii ki ben çok yara aldım. Sevdiğim oğlumu kaybettim. Çok acı çektim, adalet yerini buldu” dedi. Haşmet Gürkan'ın kardeşi Selçuk Gürkan da duruşmada yaptığı konuşmada, "Masum bir insan, canice öldürüldü. Boynu kesildi. Annem böyle bir acıyla yaşamak zorunda kaldı. İndirim için pişman olduğunu söylüyor. Yalan. En ağır ceza verilmeli" ifadelerini kullandı.

Olayın Arkasındaki Şiddet İddiaları

Sanık Devrim Gürkan, duruşmada yaptığı savunmada çocukluğundan beri babasından şiddet gördüğünü, günde 16 saat çalıştırıldığını ve eğitim hayatının engellendiğini iddia etti. Gürkan, "Çocukluğumdan beri şiddet gördüm. Günde 16 saat çalıştırıldım. Eğitim hayatımla, çocukluğumla oynadılar. Başarılı bir öğrenciydim. Yüksek not almama rağmen okuldan alındım. Beni karaladılar. Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım" dedi.

Adli Tıp Raporu ve Cinayet Aleti

Cinayetin ardından cesedin altından çıkan ikinci bıçak da Adli Tıp’a gönderildi ve üzerindeki DNA örneklerinin Haşmet Gürkan'a ait olduğu belirlendi. Bu durum, Devrim Gürkan'ın cinayeti işlediği yönündeki delilleri daha da güçlendirdi.

Mahkeme Kararının Ardından

İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ardından Devrim Gürkan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve cezada hiçbir indirim uygulanmadı.