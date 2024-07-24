Aydın'ın Efeler ilçesinde, babasının işyerini kurşunlayan ve olay yerinden kaçan D.A.Y. (23), jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Olay, kırsal Konuklu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

Olayın detayları

Edinilen bilgilere göre, M.Y. isimli şahsın işyeri, aralarında husumet bulunan oğlu D.A.Y. tarafından kurşunlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, saldırının ardından kaçan D.A.Y.'nin yerini tespit eden jandarma ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın, baba-oğul arasında uzun süredir devam eden husumetten kaynaklandığı öğrenildi.