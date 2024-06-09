Harvey, dizideki Martha karakterinin kendisinden esinlenerek yazıldığı iddiasıyla Netflix'e karşı 170 milyon dolarlık bir dava açtı.

Dizinin dünya çapında geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilmesiyle birlikte, Martha karakterinin gerçek hayattaki Fiona Harvey'e dayandığı iddiaları da kuvvetlenmeye başladı. Harvey, kendisini saplantılı bir aşık gibi tasvir eden Martha karakterinden rahatsızlık duyarak, Netflix'e karşı ciddi adımlar atmaya karar verdi.

Harvey, Netflix'in diziyi "gerçek bir hikaye" olarak tanıtmasının ardından karakterin kendisinden esinlenerek yazıldığını iddia etti. Saplantılı bir hayran gibi görünmekten hoşlanmadığını belirten Harvey, karakterin kendisini yanlış ve haksız bir şekilde tasvir ettiğini savundu.

170 milyon dolarlık dava dilekçesinde, Harvey'in karakterinin hapis yatmış bir suçlu gibi gösterildiği ve bu durumun kişisel itibarını zedelediği belirtildi. Harvey, Netflix'in bu yanlış tasvir nedeniyle kendisine ciddi zararlar verdiğini ve bu zararların telafi edilmesi gerektiğini vurguladı.