Mardin’de yaşayan 35 yaşındaki Tayyibet Aldemir, 3. çocuğunun doğumunun ardından sağ leğen kemiğinde büyük bir tümör tespit edildi. İlk başta Diyarbakır’a yönlendirilen Aldemir, burada yapılan müdahalelerden sonuç alamadı. Ardından İstanbul’a sevk edildi. Ancak İstanbul’daki doktorlar, "Ya bacağın kesilir ya da ölürsün" şeklinde oldukça karamsar bir uyarıda bulundu. Bu açıklamalar karşısında, genç kadın büyük bir şok yaşadı ve ameliyat olmaktan vazgeçti.

Yürüyememeye başladı

Aldemir, tedavi sürecinde zamanla yürüme kabiliyetini kaybetti ve hem yeni doğan bebeğine hem de diğer iki çocuğuna bakamayacak duruma geldi. 1,5 yıl boyunca acı çeken ve hayatını zorlaştıran bu durum, Aldemir’i daha fazla dayanamayacak bir noktaya getirdi. Sonunda, kızının tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Pelvik Rezeksiyon ameliyatıyla artık sağlıklı

Adana'da Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kapukaya tarafından yapılan tetkikler sonucu, Aldemir’e nadir bir operasyon önerildi: ‘Pelvik rezeksiyon’ ameliyatı. Bu operasyon, Türkiye’de çok az hastaya uygulanan ve 6 saat süren bir prosedürdür. Prof. Dr. Kapukaya ve ekibi, Aldemir’in leğen kemiğindeki tümörü temizleyerek, hastanın sağlığını yeniden kazanmasını sağladı.

Adana Şehir Hastanesi’ndeki başarı

Prof. Dr. Ahmet Kapukaya, "Hastamız bize geldiğinde tümörü çok ilerlemişti. Ameliyat olması halinde yüzde 98 bacak kaybı, yüzde 95’te ölüm riski vardı" şeklinde açıklama yaptı. Ancak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin güçlü altyapısı sayesinde bu zorlu ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Leğen kemiği çıkartıldı, tümör temizlendi ve vücuttan alınan diğer kemiklerle yeni bir leğen kemiği oluşumu için gerekli ortam yaratıldı.

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Tayyibet Aldemir, artık kimseye ihtiyaç duymadan evine ve çocuklarına bakabiliyor. Ameliyat öncesi, komşularından ve akrabalarından yardım alarak evlatlarına bakabilen Aldemir, yeni hayatına dair umut dolu bir döneme girdiğini belirtiyor.

Tayyibet Aldemir: "Sağlığıma Kavuştum"

Ameliyat öncesi yaşadığı zorlukları anlatan Aldemir, “Çocuklarıma dahi bakamıyordum, komşular, akrabalar evlatlarıma bakıyordu. Ameliyattan sonra çok rahatladım. Şu anda çok iyiyim. Türkiye’de birçok özel ve devlet hastanesine gittim ancak bir türlü ameliyat olamadım. Adana’da ameliyat oldum ve sağlığıma kavuştum” şeklinde konuştu.