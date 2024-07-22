Kayan aracın altında kalarak yüzünden yaralandı

Gaziantep'te yaşayan İsmail Serçe, ailesiyle beraber manzara izlemek için gittiği Kahramanmaraş'ta el frenini çekmeyi unuttuğu aracının kayması sonucu aracın altında kalarak yüzünden yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, Serçe'yi hastaneye kaldırdı. Yüz bölgesinde ciddi hasar tespit edilen Serçe, Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edildi.

5 saat süren operasyon başarıyla tamamlandı

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde uzman doktorların tetkikleri sonucu, Serçe'nin bacağından alınan bir dokunun yüzüne nakledilmesine karar verildi. Uzman Op. Dr. Serkan Tokgönül, Op. Dr. Yunus Ekici ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon, yaklaşık 5 saat süren zorlu bir süreç sonunda başarıyla tamamlandı. Modern cerrahi teknikler ve hastanenin sunduğu gelişmiş tıbbi imkanlar, operasyonun başarıyla sonuçlanmasında önemli rol oynadı.

Doktorlar operasyonun başarılı geçtiğini söyledi

Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Tokgönül, operasyon hakkında bilgi vererek, “Yaklaşık üç hafta önce hastamız araç dışı trafik kazası ile geldi. Araç içerisinde çocukları varken araç bir anda boşa düşüyor ve hastamız aracı durdurmak için aracın önüne atlıyor. Sol yüzünde bir doku defekti ve kırıkları vardı. Bacağından aldığımız dokuyu yüzüne naklederek iyileştirdik. Ameliyat yaklaşık 5 saat sürdü. Hastamızı bu hafta taburcu etmeyi planlıyoruz” dedi.

Tokgönül, ayrıca hastanın 6. ayında bir ameliyat daha geçireceğini belirterek, “Yüzündeki dokuyu inceltmek için bir operasyon daha yapacağız. Bu ameliyatlar, plastik cerrahi camiasında sık sık yapılan ameliyatlardır ve bu tür operasyonları gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İsmail Serçe yaşadığı zor anları anlattı

Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde bir süre gözetim altında tutulan ve yeni yüzüyle hayata yeniden başlayan İsmail Serçe, kazayı ve sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı: “Pikniğe gitmiştik. Manzaraya bakarken aracın bana doğru geldiğini gördüm ve çocuklarımın çığlıklarını duydum. Aracın önüne atlayarak durdurmaya çalıştım ve araç altında kaldım. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde doktorlar yüzümü eski haline getireceklerini söylediler. Önce Allah'a, sonra doktorlara güvendim.”

İsmail Serçe, “Şu anda yaşadığıma şükrediyorum."dedi

Yüzünün eski haline getirilmesine sevinen İsmail Serçe, “Şu anda yaşadığıma şükrediyorum. Yüzüm öyle de kalsa sorun değil, sadece yaşadığıma şükrediyorum” diye konuştu.

Bu başarılı yüz nakli operasyonu, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin bu alandaki yetkinliğini ve başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Aynı zamanda, yüz nakli operasyonlarının önemini ve insan hayatındaki dönüştürücü etkisini bir kez daha vurguladı. Gaziantep Şehir Hastanesi, bu tür kritik operasyonlarla, sağlık alanında bölgesel ve ulusal anlamda önemli bir rol üstlenmeye devam ederken gerçekleştirilebilecek diğer yüz nakli ameliyatları için de umut verici bir örnek oluşturdu.