Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, bacak ağrısının altta yatan ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabileceğine dikkat çekti.

Bacak ağrısı nedeni

Bacak ağrısı, belden başlayıp ayak bileğine kadar uzanan bölgede hissedilen ve genellikle doku hasarı ile ilişkilendirilen ağrıdır. Bu ağrı, bacakta bulunan kemik ve dokulardan kaynaklanabileceği gibi, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle de ortaya çıkabilir. Kas ağrıları ve kramplar da bacak ağrısının yaygın nedenlerindendir.

Bacak ağrısı sebepleri

Bacak ağrılarının birçok nedeni olabilir. Sürekli hale gelen, belirli hareketlerle artan ve hareket kısıtlılığına yol açan bacak ağrıları, ciddi sağlık sorunlarının işareti olabilir. Damar ve sinir hastalıkları da bacak ağrısına neden olabilir. Diğer yaygın nedenler şunlardır:

Bel fıtığı

Sinir sıkışması

Damar sertliği

Huzursuz bacak sendromu

Eklem problemleri

Şeker hastalığı

Hamilelik ve çocukluk dönemine bağlı büyüme ağrıları

Tedavi yöntemleri

Bacak ağrısının tedavisi, ağrının kaynağının doğru teşhis edilmesine bağlıdır. Yanlış teşhis ve tedavi, ağrının kronikleşmesine yol açabilir. Bacak ağrısı, kemik, eklem, tendon, sinir, kas ve damarlardan kaynaklanabilir. Bel fıtığı, Piriformis Sendromu, Miyofasiyal Ağrı Sendromu, Aşil Tendiniti, diyabet, huzursuz bacak sendromu ve damar problemleri gibi nedenler bacak ağrısına yol açabilir. Bu sorunların birkaçı bir arada bulunabilir ve tek bir tedavi yöntemi yeterli olmayabilir. Bu nedenle hastalar, mutlaka uzman bir hekime başvurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmalıdır.