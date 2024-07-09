Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu’nu tamamlayan Güzide Arslan, bu alanda kendi markasını kurdu. 2 yılı aşkın süredir profesyonel olarak mantar yetiştiriciliği ile ilgilenen Arslan, Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali'nde "Tıbbi Mantarlarla Tanışma ve Tadım Atölyesi" gerçekleştirdi.

İlham veren adımlar

Güzide Arslan, BAÇEM'de aldığı eğitimlerin ardından tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgilenmeye başladı. Özellikle mantar yetiştiriciliği alanında uzmanlaşan Arslan, bu süreci şöyle anlatıyor: “Bütün eğitimlerle birlikte çevremde tıbbi aromatik bitkicilerle dolu olması ve herkesin bana ‘hadi bu mantarlarla yaptığın o güzel karışımları, ekstratları bir işe dönüştür.’ demesi sonrası markamı oluşturdum.”

Tadım atölyesi

Arslan, Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali'nde gerçekleştirdiği atölyede, tıbbi mantarların faydalarını ve kullanım alanlarını katılımcılarla paylaştı. Kendisi gibi BAÇEM’in Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu’na katılan oyuncu arkadaşı Ergül Miray Şahin’in de katıldığı atölye, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

BAÇEM’in gücü

Arslan, BAÇEM'in kendisi için ne kadar önemli olduğunu şu sözlerle ifade ediyor: “BAÇEM çok güzel bir oluşum, çok seviyorum. Kursu burada aldıktan sonra ikinci katılışım Aromaterapi Festivali’ne. Gittikçe büyümesini görmek, çeşitlenmesini ve renklenmesini görmek çok güzel. Umarım, böyle devam eder ve yüzüncü Aromaterapi Festivali’nde, saçları ağarmış bir insan olarak standımın başında dururum.”

Başarıya giden yol

Güzide Arslan, tıbbi mantar yetiştiriciliği konusundaki başarısını ve BAÇEM’in ona sunduğu olanakları vurgulayarak, Türkiye’de ilk defa birçok tıbbi mantarın içinde bulunduğu ekstratlar ve kapsüller ürettiğini belirtiyor. Arslan'ın bu alandaki girişimi, diğer kursiyerlere de ilham kaynağı oluyor.

Güzide Arslan’ın markası, BAÇEM’de aldığı eğitimlerle birlikte büyümeye devam ediyor. Arslan, gelecekte de bu alandaki çalışmalarını genişleterek, Türkiye’nin dört bir yanına ulaşmayı hedefliyor.