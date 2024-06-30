Kahve, enerji verici bir içecek olarak ortaya çıktığından beri. Hatta doktorlar bu içeceğin mucizevi bir ilaç olduğunu iddia etti.

Kahve, bir zamanlar insanların endişe duyduğu, çocuklar, yetişkinler ya da yaşlılar için uygun olmayan şeytani bir içecek olarak görülüyordu.

Voltaire’den Jonathan Swift’e kadar kafein düşkünü düşünürler, kahvehanelerde edebiyat, felsefe gibi birçok konuyu tartıştılar. Hatta yazar Honoré Balzac’ın aşırı kahve içmesi nedeniyle öldüğü bile iddialar arasında.

Tüm bunlarla birlikte 1685-1750 yılları arasında yaşayan Johann Sebastian Bach da bir kahve tutkunuydu. Bu içeceği hakkında beste yapacak kadar seviyordu.

Johan Sebastian Bach böylece "Kahve Kantatı" adıyla bir eser yazdı. Eser, kahve bağımlılığını komik bir şekilde anlatan minyatür bir opera olarak biliniyor.

10 bölümden oluşan Kantat, Almanya’nın Leipzig kentinde Zimmerman’ın ünlü bir kahvehanesinde bulunan The Collegium Musicum adlı bir müzik topluluğu için yazıldı.

Kahve Kantatı'nın konusu

Bach, "Kahve Kantatı"nda kahveyi seven Aria adında hayat dolu bir genç kadın anlatılıyor.

Babası Schlendrian, Aria’nın herhangi bir kafeinli içeceği içmesini istemiyor, çünkü o zamanlarda kahve bir içki gibi hem rağbet görüyor hem de kötü bir alışkanlık olarak algılanıyor.

Aria, hem evlenmek istiyor hem de kahve alışkanlığını bırakamıyor. Fakat babası da, kahveyi bırakmazsa evlenemeyeceğini söylüyor.

Babasının kahve yasaklarına karşı ise Aria şarkı sözleriyle şikâyet ediyor.

Sonunda baba ve kız, kızın günlük kahve miktarını üç fincana düşürmesi karşılığında evlenebileceğine dair bir sözleşme yapıyorlar. Böylece uzlaşıyorlar ve kantat sonlanıyor.

Bach, bu kantat ile kahvenin popüleritesini hicvediyor. Çünkü o dönemde Leipzig’de kahve içmek kötü bir alışkanlık olarak algılanıyor. Bach da toplumun kutsala aykırı gibi görünen bu inancını kırmak istiyor.

Kahve Kantatı'nın sözleri Picander olarak bilinen bir libretto yazarı tarafından yazıldı.

Johann Sebastian Bach'ın 1732 ve 1734 yılları arasında bestelediği orijinal adıyla "Coffee Cantata" eserinin güzel bir yorumunu buradan dinleyebilirsiniz.