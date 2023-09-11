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Etihad Havayolları ve Emirates Hava Yolları ise Nijerya'da biriken paralarını alamadığı gerekçesiyle uçuşlarını askıya almıştı.

BAE yetkilileri, Ekim 2022'de bilinmeyen bir nedenle Nijeryalılara vize yasağı koymuştu.

Ngelale, anlaşmaya göre BAE'ye ait Etihad Havayolları ve Emirates Havayolları'nın Nijerya'ya uçuş programlarını gecikme olmaksızın yeniden başlatacaklarını vurguladı.

Anlaşmayı "tarihi" olarak nitelendiren Ngelale, Nijeryalı yolculara uygulanan vize yasağının 1 yıl sonra kaldırıldığını aktardı.

Ngelale, görüşmede iki liderin, BAE'nın Nijeryalılara uyguladığı vize yasağı nı kaldıran bir anlaşmaya imza attığını kaydetti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu 'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale, yaptığı açıklamada, Tinubu'nun BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile başkent Abu Dabi'de bir araya geldiğini belirtti.