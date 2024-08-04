Aydın’ın Söke ilçesi ile Muğla’nın Milas ilçesi arasında yer alan Bafa Gölü, 120 binden fazla su kuşu ve 200’ün üzerinde balık türüne ev sahipliği yapıyor. Bu önemli ekosistemi korumak amacıyla, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Bot Timi ortaklaşa denetim gerçekleştirdi. “Bafa Gölü Tabiat Parkı Güvende” adı altında yapılan bu denetim, biokaçakçılığı önlemeyi ve av yasağı çiğnenmesini engellemeyi amaçladı.

Denetim ve koruma çalışmaları

Denetim kapsamında, Milli Parklar Kanunu gereği Bafa Gölü Tabiat Parkı’ndaki nadir yaban kuş türlerinin yaşam alanları kontrol edildi. Tepeli pelikan, sakar meke, yeşilbaş ördek ve flamingo gibi kuşların yanı sıra endemik bitki türlerinin izinsiz olarak yurt dışına çıkarılması önlenmeye çalışıldı.

Su ürünleri denetimi

Ayrıca, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde, özellikle koruma altında olan yılan balığı (Anguilla Anguilla) ve diğer balık türleri ile ilgili denetim yapıldı. Bafa Gölü’nün biyolojik çeşitliliğini korumak için yapılan bu denetimlerde, av yasağını ihlal edenlere rastlanmadı.

Gelecek nesillere koruma

Bafa Gölü’nün mevcut haliyle korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefleniyor. Bu kapsamda, “Bafa Gölü Tabiat Parkı Güvende” sloganıyla denetimlerin sıklığı artırılmıştır. Jandarma timleri, gölde yılan balığı ve diğer balık türlerinin yanı sıra kuş türlerinin kaçak avcılığını önlemek için gerekli tedbirleri alıyor.