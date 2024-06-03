Olay, Emirefendi Mahallesi Bağkur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında oturan D.Ö., bu sabah eşiyle telefon yüzünden tartıştıktan sonra evden ayrıldı. Bir süre sonra evde bulunan 4 çocuk annesi S.Ö., eşine “Ben seni aldatmadım. Çocuklarıma iyi bak. Hakkını helal et” diye mesaj attı. Mesajı okuyan kocası D.Ö., eve dönerek kapıyı açtırmak için çilingir çağırdı ve polise ihbarda bulundu.

Hızla olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çilingirle birlikte eve girdiklerinde kadını doğal gaz borusuna asılı buldu. İpten kurtarılan kadına ilk müdahale, ilk yardım kursunu almış bir polis memuru tarafından yapıldı. Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan kadın tedavi altına alındı.