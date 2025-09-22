Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur’luların emeklilikte beklediği 7200 prim günü düzenlemesi için çalışmaların başladığını duyurdu. Bakan Işıkhan, düzenlemenin 2026 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

7200 prim günü düzenlemesi başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaadi olan 7200 prim günü uygulaması için somut adımlar atılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülecek çalışmaların kısa sürede başlayacağını söyledi.

Esnaf için kapsam netleşecek

Işıkhan, düzenlemenin kapsamı konusunda ise değerlendirmelerin devam ettiğini belirterek, “Burada esnaf derken küçük esnaf mı yoksa herkesi mi kapsayacak, bunu belirlememiz gerekiyor” dedi.

2026 hedefi açıklandı

Bakan Işıkhan, 7200 prim günü konusunu 2026 yılının ilk veya ikinci çeyreğinde tamamlamayı planladıklarını vurguladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu müjdeyi 2028’den önce açıklayabileceğini de dile getirdi.