Bağcılar Belediye Başkanlığı’nda kritik bir değişim yaşandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı gösterilen Abdullah Özdemir’in istifasının ardından, Bağcılar Belediye Meclisi yeni başkanını belirlemek üzere toplandı. Yapılan oylama sonucunda, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Yasin Yıldız, 30 oy alarak Bağcılar Belediye Başkanlığı’na seçildi.

Yeni Başkan Yıldız: Bağcılar için güçlü projeler

Yasin Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanlığı’na seçilmesinin ardından ilçeye yönelik güçlü projeler geliştirmeyi amaçladığını belirtti. Yıldız, özellikle sosyal, kültürel ve altyapı alanlarında önemli adımlar atacaklarını ifade etti. Ayrıca, halkla yakın bir iletişim kurarak şeffaf ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışını benimseyeceğini vurguladı.

Abdullah Özdemir’in görevden ayrılması sonrası yeni başlangıç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na aday gösterilen Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Özdemir’in yerine yapılan seçimde Yasin Yıldız, Belediye Meclisi üyelerinin desteğini alarak başkanlık koltuğuna oturdu.