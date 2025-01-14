İstanbul Bağcılar'da, 15 Temmuz Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, girdiği evde çocuklara taşla saldırarak dehşet saçtı. 12 yaşındaki M.S. olay yerinde hayatını kaybederken, 5 yaşındaki kardeşi A.S. ağır yaralandı.

Saldırı, saat 17.00 sıralarında 1487. Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs eve girerek taşla çocuklara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 12 yaşındaki M.S.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan kardeşi A.S. ise başından ve gözünden aldığı darbelerle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aile sinir krizi geçirdi

Olay sırasında evde bulunan çocukların yabancı uyruklu annesi G.S., yaşananlar sonrası sinir krizi geçirdi. Anne, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis çalışmalarını sürdürüyor

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları inceleniyor.

Soruşturma devam ediyor

12 yaşındaki M.S.’nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Polis, saldırının neden gerçekleştiği ve saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.