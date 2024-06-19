İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adrese 17 Haziran'da düzenlenen operasyonda, M.H.H, M.A, C.Z. ile R.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin kimlik sorgulamasında çok sayıda suç kayıtları olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerden M.H.H'nin ise 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin uyuşturucu madde sattıkları ve sahte pasaport ile kimlik düzenleyerek ticaretini yaptıkları tespit edildi.

Evde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 8 cep telefonu, 12 sahte pasaport, 12 pasaport mührü, 6 sahte kimlik, 4 bin 780 lira ve 1400 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H.H, C.Z. ve R.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

