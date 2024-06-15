Crohn hastalığı, sindirim sisteminde iltihaplanmaya neden olan kronik bir hastalık olarak biliniyor. Sindirim sisteminin herhangi bir bölümünü etkileyen Crohn hastalığı, belirli dönemlerde ataklarla kendini gösteriyor.

Crohn atağı, hastalığın aktifleşmesi ve belirtilerin şiddetlenmesiyle ortaya çıkıyor. Bu dönemlerde hastalar şiddetli karın ağrısı, ishal, kilo kaybı ve yorgunluk gibi belirtilerle karşılaşabiliyor.

Karın ağrısı ve kramp, Crohn atağının en yaygın belirtisi olarak biliniyor. Ağrılar genellikle alt karın bölgesinde hissediliyor.

Atak dönemlerinde ishale yol açarak sık ve acil tuvalet ihtiyacı ortaya çıkarıyor.

Besinlerin yeterince emilmemesi nedeniyle de kilo kaybına yol açabiliyor.

Sürekli yorgunluk ve halsizlik hissi de Crohn atağının belirtileri arasında yer alıyor.

İngiltere'de bilim insanları, gen araştırmaları sonucu Crohn ve ülseratif kolit gibi hastalıkların DNA kaynaklı olabileceğini ortaya koydu.

Crohn ve bağırsağın iç yüzeyindeki tabakada iltihaplanma meydana gelmesi sonucu oluşan ülseratif kolit gibi iltihaplı bağırsak hastalıklarından muzdarip olanların çoğunluğunda bu genin fazla çalıştığı saptandı.

Tedavisi mümkün mü?

Crohn atağının tedavisi, belirtilerin şiddetine ve hastalığın seyrine göre değişiklik gösteriyor. Tedavi genellikle ilaçlar, yaşam tarzı değişiklikleri ve bazı durumlarda cerrahi müdahaleleri de içeriyor.

İlaç tedavisinde anti-inflamatuar ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılıyor.

Yaşam tarzı değişikliği, Crohn atağının tedavisinde en etkili yöntemlerden biri olarak biliniyor.

Uzmanlara göre Crohn hastalarının bağırsakları tahriş eden gıdalardan kaçınması, uygun diyetler uygulaması gerekiyor. Yüksek lifli yiyecekler yerine düşük lifli diyetlerin tercih edilmesi öneriliyor.

Şiddetli vakalarda ise hasar görmüş bağırsak bölümlerinin cerrahi müdahaleyle çıkarılması gerekebiliyor.