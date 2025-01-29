Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yaşama Tutunan Patiler Derneği hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, dernek yöneticilerinin usulsüz işlemlerle kamuyu 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğrattığını ortaya çıkardı. Sahte faturalar, hukuka aykırı huzur hakkı ödemeleri ve bağışların kişisel çıkarlar için kullanıldığı iddiaları üzerine geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Şüpheliler arasında Dernek Başkanı da var

Soruşturma kapsamında, Dernek Başkanı Buket Özgünlü başta olmak üzere 14 kişi hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçlamaları yöneltiliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle dosyayı ayırdı. Uzlaşma Bürosuna gönderilen dosyada, hayvanseverler tarafından yapılan bağışların dernek yöneticileri tarafından kişisel mal varlığı edinimi için kullanıldığı belirtiliyor.

Mama şirketleri kara para aklama aracı olarak kullanılmış

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, dernek hesabındaki paraların bir kısmı, çeşitli işlemlerle Buket Özgünlü ve ailesinin hesaplarına aktarıldı. Raporda, dernek tüzel kişiliğinin ve bazı mama şirketlerinin kara para aklama aracı olarak kullanıldığı vurgulanıyor.

Tanık ifadelerine göre, Buket Özgünlü bağış kampanyası düzenleyerek topladığı mamaları kendi ailesinin sahibi olduğu mama firmasından satın almış gibi fatura etti. Ayrıca, pansiyon hizmeti almak isteyen hayvan sahiplerini kendi anlaşmalı olduğu yerlere yönlendirerek komisyon aldığı tespit edildi.

Huzur hakkı usulsüzlüğü

Uzman bilirkişi raporuna göre, dernekler mevzuatına göre yalnızca genel kurul kararı ile yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenebilirken, Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin böyle bir karar almadan yönetim kurulu üyelerine ödemeler yaptığı ortaya çıktı.

Örneğin, başkan yardımcısı Demet Kılıç'a 707 bin 462 lira huzur hakkı ödenmiş ve Kılıç, dernek hesabından 621 bin 817 lirayı şahsi hesabına aktarmış. Benzer şekilde, Buket Özgünlü ve diğer şüpheliler de dernek fonlarını kişisel hesaplarına yönlendirmiş.

Firari şüpheli ve sahte fatura düzeni

Soruşturmada adı geçen firari şüpheli Tuna Boyacı, sahibi olduğu pet ürünleri şirketi üzerinden dernek adına köpek maması alım satımı yapmış gibi göstererek sahte faturalar düzenlemiş.

Boyacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Kayyum atanacak

Dosyada adı geçen 14 şüpheli, kamuyu toplam 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğratmakla suçlanıyor. Uzlaşma prosedürünün tamamlanmasının ardından, mahkeme kararıyla derneğe kayyum atanacak ve uzlaşma görüşmeleri kayyum tarafından yürütülecek.