Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı

MHP yöneticilerinin tehdit ettiği Emekli Albay Orkun Özeller hakkında gözaltı kararı verilmişti. Özeller, Ordu Adliyesi'nde ifade verdikten sonra tutuklandı.

MHP yöneticilerinin tehditlerinin ardından gözaltına alındı

Emekli Albay Orkun Özeller, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirmesinin ardından sosyal medyada MHP yöneticilerinden gelen tehditler ve hakaretlerle karşılaştı. Bu tehditler sonrası hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği için ölümle tehdit edilmesine tepki göstererek, "Siyasetçiler ilah değildir. İnsandır, eleştirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eleştirenlerin durumunu biliyoruz. Ama sadece Sayın Bahçeli'yi eleştirenlerin ölümle tehdit edilmesi oldukça düşündürücü değil midir?" demişti. Özeller, kendisine yöneltilen tehditler karşısında, sözlerinin arkasında durarak her türlü savunma hakkını kullanacağını ve mahkemelerde şikayetlerde bulunacağını belirtmişti.

Avukatı açıklama yaptı

Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, gözaltı sonrası yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı aracılığıyla ‘Hakaret’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunması üzerine Ordu’ya talimat yazılmış durumda. O talimatla yakalanması, sevk ve ifadesinin alınması yönünde işlem başlatıldı," dedi.

Avukat Kozan, "Hukuk devletinde gözaltı kararı bile alınmaması gereken bir suçlama. Sosyal medyada 1 buçuk milyon görüntüleme alan bir tweet söz konusu. Ne hakaret suçu ne de halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu oluşmuşken, Orkun Özeller sosyal medyadan yoğun tehditlere maruz kaldı. Bunlar hakkında işlem yapılmadı, ancak Bahçeli’nin suç duyurusu sonrası gözaltına alındı. Bu durum hukuki açıdan sakat" dedi.

Tutuklamaya siyasilerden tepki gecikmedi

Orkun Özeller’in gözaltına alınmasının ardından, siyasilerden de tepkiler gelmeye başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Tekrar soruyorum: Ölümle tehdit eden hakkında işlem yapıldı mı? Ailesine haysiyetsizce saldıran sosyal medya hesaplarına işlem yapıldı mı?" şeklinde ifadelerde bulundu.