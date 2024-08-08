Talep toplama süreci 5-6-7 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi ve sonuçlar açıklandı.

Halka arz detayları:

Toplam Halka Arz Büyüklüğü: 816 milyon TL

Toplam Talep: 55.927.334 TL nominal, yaklaşık 3,5 katı talep toplandı.

Satışa Sunulan Paylar: 16.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar

Dağıtım:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: 27.560.198 TL nominal talep (Tahsisatın 3,4 katı)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: 25.720.036 TL nominal talep (Tahsisatın 4,0 katı)

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı: 2.647.100 TL nominal talep (Tahsisatın 1,7 katı)

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Yatırımcı dağılımı:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: %50

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: %40

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı: %10

Toplamda 373.766 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Dağıtım, 373.692 yurt içi bireysel yatırımcıya, 70 yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 4 yurt dışı kurumsal yatırımcıya yapılmıştır.

Kaynak: HABER MERKEZİ