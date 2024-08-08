Talep toplama süreci 5-6-7 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi ve sonuçlar açıklandı.
Halka arz detayları:
Toplam Halka Arz Büyüklüğü: 816 milyon TL
Toplam Talep: 55.927.334 TL nominal, yaklaşık 3,5 katı talep toplandı.
Satışa Sunulan Paylar: 16.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar
Dağıtım:
Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: 27.560.198 TL nominal talep (Tahsisatın 3,4 katı)
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: 25.720.036 TL nominal talep (Tahsisatın 4,0 katı)
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı: 2.647.100 TL nominal talep (Tahsisatın 1,7 katı)
Yatırımcı dağılımı:
Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: %50
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: %40
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı: %10
Toplamda 373.766 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Dağıtım, 373.692 yurt içi bireysel yatırımcıya, 70 yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 4 yurt dışı kurumsal yatırımcıya yapılmıştır.