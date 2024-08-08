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Toplamda 373.766 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Dağıtım, 373.692 yurt içi bireysel yatırımcıya, 70 yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 4 yurt dışı kurumsal yatırımcıya yapılmıştır.

Toplam Halka Arz Büyüklüğü: 816 milyon TL

Talep toplama süreci 5-6-7 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi ve sonuçlar açıklandı.

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