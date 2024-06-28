Dönemin dikkat çeken en etkili ve üretken isimlerinden biri haline gelen müzisyen, söz yazarı, aranjör, klip yönetmeni ve prodüktör Bahadır Tatlıöz; yeni şarkısı ''Hain''i müzikseverlerle buluşturdu.

Türk pop müziğinin duygu yüklü şarkılarının rehberi haline gelen Bahadır Tatlıöz; uzun süredir dinleyicilerinden gelen, ritmik, tempolu ama duygusu yüksek şarkı isteğini kırmayarak hızlıca hayata geçirdi. ''Hain''in sözü, müziği ve coşkulu düzenlemesi Bahadır Tatlıöz'ün kendisine ait olurken şarkı; bu yazın en etkili hit adayları arasında yerini alarak sözleriyle dinleyicisine içsel yolculuklarında farklı kapılar açacak.

Türk pop müziğinin sınırlarını zorlayan ve durmaksızın üretmeye devam eden Bahadır Tatlıöz'ün yeni projesi ''Hain''in klibi Bodrum & Gündoğan & Gümüşlük bölgesinde 25 kişilik bir ekip eşliğinde çekilerek izleyicisine ulaştı. Sanatçının müzikal vizyonu ve sanatının evrensel görsel çekiciliği de klipte gözler önüne serildi.