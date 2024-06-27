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UTİB VE UHKİB'den inovasyon ve girişimcilik ekosistemine katkı

UTİB VE UHKİB'den inovasyon ve girişimcilik ekosistemine katkı

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turist ler, ören yerlerini ziyaret etti, alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1810 yolcu ve 743 personel bulunuyor.

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