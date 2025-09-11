Şişli’de eski eşi tarafından katledilen Bahar Aksu davasında karar çıktı. Mahkeme, 4 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Bahar Aksu cinayetinde 4 sanığa müebbet hapis
İstanbul’un Şişli ilçesinde 5 Mayıs 2025’te işine giderken eski eşi tarafından katledilen Bahar Aksu cinayetinde karar açıklandı. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülen davada, mahkeme heyeti 4 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Duruşmada karar verildi
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, sanıklar Rüstem Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar, “tasarlayarak ve iştirak halinde kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
Ne yaşanmıştı?
Bahar Aksu, sabah saatlerinde işine giderken eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istenmişti. Direnmesi üzerine Elibol, silahını çıkararak Aksu’ya altı el ateş etmiş ve Aksu olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Olayın ardından gözaltına alınan Elibol, emniyetteki ifadesinde Aksu’yu sosyal medyadan takip ettiğini, işe gidişini bildiğini ve zorla araca bindirmek istediğini söylemişti.