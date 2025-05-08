İstanbul Şişli'de Bahar Aksu'yu öldüren Rüstem Elibol ile olayda yer alan üç kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu'yu silahla öldüren eski eşi Rüstem Elibol ile birlikte olayda yer aldığı belirlenen üç kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında zanlıların ifadeleri alınmaya başlandı.

Kaçırma girişimi ölümle sonuçlandı

Olay, Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde meydana geldi. 2022 yılında boşandığı 37 yaşındaki eski eşi Rüstem Elibol tarafından kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu, direnerek şahısların elinden kurtulmaya çalıştı. Ancak Aksu, olay yerinden kaçarken Elibol tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Elibol defalarca ateş etti. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Aksu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zanlılar adliyeye sevk edildi

Cinayetin ardından gözaltına alınan Rüstem Elibol ile olay sırasında yanında olduğu tespit edilen S.S., S.Y. ve A.B. emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler hakkında "kasten öldürme", "kaçırmaya teşebbüs" ve "suça iştirak" suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu. Kamera görüntüleri, tanık beyanları ve telefon kayıtları delil olarak dosyaya eklendi.

Yetkililer, olayın arka planına ilişkin detaylı inceleme yürütüldüğünü belirtti.