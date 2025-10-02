Sosyal medyada sıkça tartışmalara konu olan Bahar Candan, Atatürk’ün sözünü değiştirerek yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Candan’ın tartışmalı paylaşımı

“Bu Tarz Benim” yarışmasıyla tanınan ve sosyal medyada dikkat çeken Bahar Candan, Instagram hesabında Atatürk’ün sözünü değiştirerek paylaştı. Orijinal söz:

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

Candan, bacağındaki bandaj ve göz altındaki morluklarını gösterdiği fotoğrafına uyarladığı sözle paylaşım yaptı:

“Kaportayı da çizdirdik. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Ama Bahar Candan ilelebet payidar kalacaktır.”

Sosyal medyadan tepki yağdı

Paylaşım kısa sürede gündem oldu. Binlerce kullanıcı, Atatürk’e yönelik bu mizahi yaklaşımı saygısızlık ve kutsallara hakaret olarak değerlendirdi. Tepkiler arasında, “Atatürk’ün mirasını hiçe saymak nedir?”, “Bu kadar mı düştün?” gibi yorumlar yer aldı.

Bahar Candan, geçmişte yaşadığı hukuki süreçler ve sosyal medyada paylaştığı videolar nedeniyle de eleştirilmişti. 2023’te kardeşiyle birlikte tutuklanan Candan, aylar süren cezaevi sürecinin ardından tahliye edilmişti. Ablası Nihal Candan ise hapishane sürecinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmişti.