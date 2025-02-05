Bahar dizisi, son bölümüyle izleyicileri büyük bir şoka uğrattı. Gülçiçek karakteri, Bahar ve Timur’un karantinaya alınmasının ardından hastaneye geldiğinde, bir kişinin kalbinin durduğunu duyduktan sonra aniden yere yığıldı. Dizinin bu gerilim dolu sahnesi, Gülçiçek’in kalp krizi geçirdiği ihtimaliyle izleyicileri merak içinde bıraktı.

Dizinin son bölümünde, Gülçiçek’in kalp krizi geçirdiği düşünülse de karakterin akıbeti hala netleşmiş değil. Bahar’ın annesinin hayatta kalıp kalmadığı, yeni bölümde açıklığa kavuşacak. Gülçiçek’in sağlığıyla ilgili belirsizlik, Bahar dizisinin takipçileri arasında yoğun bir şekilde konuşuluyor.

Füsun Demirel diziden ayrılıyor mu?

Gülçiçek karakterini canlandıran Füsun Demirel, diziden ayrılacak mı sorusu izleyicilerin aklındaki en büyük soru işareti. Ancak, Füsun Demirel’in diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu konuda gelişmeler, ilerleyen günlerde daha net bir şekilde belli olacak.

Bahar ve Timur’un karantinaya alındığı haberi sonrası hastaneye gelen Gülçiçek, bir kişinin kalbinin durduğunu duyunca Bahar’ın kalbinin durduğunu sanarak büyük bir panik yaşadı. Yere yığılan Gülçiçek’e kalp masajı yapıldığı görülürken, karakterin hayatta kalıp kalmadığı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Bahar dizisinin izleyicileri, Gülçiçek karakterinin geleceği hakkında daha fazla bilgi almak için gelecek bölümleri sabırsızlıkla bekliyor. Füsun Demirel’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı ve Gülçiçek’in hayatta kalıp kalmadığı soruları, önümüzdeki günlerde dizinin yönüyle ilgili ipuçları verecek.